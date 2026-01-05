Ο ανατραπέντας πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο προσέλαβε τον διακεκριμένο δικηγόρο ποινικής υπεράσπισης Μπάρι Πόλακ, ο οποίος εκπροσώπησε για μεγάλο χρονικό διάστημα τον ιδρυτή του Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ, ως σύμβουλό του στην ποινική διαδικασία στο Μανχάταν.

Ο Πόλακ, ένας βετεράνος δικηγόρος της Ουάσιγκτον, κατέθεσε τη Δευτέρα αίτηση εμφάνισης ως δικηγόρος του Μαδούρο στην υπόθεση ναρκοτρομοκρατίας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, πριν από την ακρόαση που έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι (7 μ.μ ώρα Ελλάδας).

Ο Πόλακ εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο Harris St. Laurent & Wechsler LLP. Είχε συμβάλει καθοριστικά στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας ομολογίας ενοχής, βάσει της οποίας ο Ασάνζ παραδέχθηκε το 2024 μία μόνο κακουργηματική κατηγορία για τη δημοσιοποίηση στρατιωτικών μυστικών των ΗΠΑ.

Ο Mαρκ Ντόνελι, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας με έδρα το Χιούστον, εκπροσωπεί τη σύζυγο του Mαδούροο, Σίλια Φλόρες, σύμφωνα με ξεχωριστή καταγγελία. Διετέλεσε ερευνητής για τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Τέξας στην έρευνα του 2023 και στη δίκη για την παραπομπή σε δίκη του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας, Kεν Πάξτον. Ο Πάξτον αθωώθηκε και τώρα είναι υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για το Αμερικανικό Γερουσιαστικό Σώμα.

Ο δικαστής Aλβιν Χέλερστάιν θα προεδρεύσει στη δίκη

Ο 92χρονος ομοσπονδιακός δικαστής Aλβιν Χέλερστάιν θα επιβλέψει την πρώτη εμφάνιση του Μαδούρο στο δικαστήριο. Ο Aλβιν Χέλερστάιν ο οποίος διορίστηκε και επικυρώθηκε από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον το 1998.

Ανώτερος δικαστής από το 2011 στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, έχει προεδρεύσει σε υποθέσεις για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς και σε άλλες υποθέσεις που αφορούν την τρομοκρατία και την εθνική ασφάλεια.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο πρώην στρατηγός και επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Βενεζουέλας Hugo Carvajal Barrios δήλωσε ένοχος ενώπιον του Aλβιν Χέλερστάιν για κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκοτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Aλβιν Χέλερστάιν βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της επικαιρότητας τα τελευταία χρόνια, όταν απέρριψε αιτήματα του Ντόναλντ Τραμπ να μεταφερθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο η ποινική υπόθεση για τα χρήματα που φέρεται να έδωσε στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς για να εξαγοράσει τη σιωπή της. Πρόκειται για μια απόφαση που ο Τραμπ εξακολουθεί να την αμφισβητεί.

Επίσης την άνοιξη, ο Aλβιν Χέλερστάιν εξέδωσε απόφαση που εμπόδιζε την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τον νόμο Alien Enemies Act για την απέλαση Βενεζουελάνων και επέκρινε την κυβέρνηση για την αποστολή ανθρώπων σε ξένη φυλακή «με ελάχιστη ελπίδα για νομική διαδικασία ή επιστροφή».

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Μαδούρο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Νικολάς Μαδούρο «καταχράστηκε θέσεις δημόσιας εμπιστοσύνης και διέφθειρε άλλοτε νόμιμους θεσμούς για να εισαγάγει τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Μαδούρο και οι σύμμαχοί του «παρείχαν κάλυψη από τις αρχές επιβολής του νόμου και υλικοτεχνική υποστήριξη» σε μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, όπως το Sinaloa Cartel και η συμμορία Tren de Aragua. Τα κέρδη αυτών των οργανώσεων κατέληγαν σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους που τις προστάτευαν, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μεταξύ άλλων συγκεκριμένων πράξεων, ο Μαδούρο κατηγορείται ότι πούλησε διπλωματικά διαβατήρια της Βενεζουέλας σε γνωστούς διακινητές ναρκωτικών και ότι διευκόλυνε πτήσεις υπό διπλωματική κάλυψη για την επιστροφή εσόδων από ναρκωτικά από το Μεξικό στη Βενεζουέλα.

Ο Μαδούρο κατηγορείται για τέσσερις πράξεις: συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών μηχανισμών και συνωμοσία για την κατοχή τους.

Η υπόθεση ασκήθηκε από το U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York, υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης γνωστή για τις επιθετικές διώξεις της. Το ίδιο γραφείο είχε απαγγείλει κατηγορίες κατά του Μαδούρο και το 2020, με τις ίδιες τέσσερις κατηγορίες. Το επικαιροποιημένο κατηγορητήριο που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο προσθέτει νέα στοιχεία και συγκατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες.

Η πρώτη κυρία κατηγορείται ότι διέταξε απαγωγές και δολοφονίες, καθώς και ότι δέχθηκε δωροδοκίες το 2007 για να κανονίσει συνάντηση μεταξύ διακινητών ναρκωτικών και του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Βενεζουέλας.

NOW: Clashes and CHAOS outside of NYC Court between Pro Maduro Protesters and Anti Maduro Venezuelans and their supporters.



Video by @yyeeaahhhboiii2 @FreedomNTV [email protected] to license pic.twitter.com/YwTH71UCxM — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) January 5, 2026

Διαδηλωτές συγκεντρώνονται έξω από το δικαστήριο πριν από την ακρόαση του Μαδούρο

Δύο ομάδες διαδηλωτών έχουν συγκεντρωθεί απέναντι από το δικαστήριο. Η μία κρατά πλακάτ με το σύνθημα «Ελευθερώστε τον Πρόεδρο Μαδούρο» προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η άλλη υποστηρίζει τη σύλληψή του.

Περισσότεροι διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για αυτό που αποκαλούν «παράνομη απαγωγή» αναμένεται να φτάσουν λίγο πριν την εμφάνιση του Μαδούρο στο δικαστήριο.

