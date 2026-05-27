Νέες αποκαλύψεις βάζουν στο στόχαστρο των ισπανικών αρχών τον πρώην πρωθυπουργό Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, καθώς ερευνάται η δράση του ως «σκιώδους καγκελάριου» του καθεστώτος Μαδούρο. Οι έρευνες ρίχνουν βαριές σκιές για διακίνηση μαύρου χρήματος μέσω προμηθειών από λαθρεμπόριο πετρελαίου, ενώ στο φως έρχεται και η φερόμενη εμπλοκή του σε σκοτεινές διαδρομές παράνομης πώλησης 11 τόνων χρυσού από τα ταμεία της Βενεζουέλας προς το Ντουμπάι, αναδεικνύοντας ένα πρωτοφανές δίκτυο αθέμιτης επιρροής.

Η επικοινωνία του πρώην πρωθυπουργού στο Καράκας χρονολογείται από το 2015 και εκτείνεται στις πιο ευαίσθητες στιγμές της εσωτερικής πολιτικής. Στις έρευνες εμφανίζεται το όνομα της προέδρου Ροντρίγκες.

«Εδώ κάνει κουμάντο ο Θαπατέρο», έγραφε ο Ροδόλφο Ρέγιες, επιχειρηματίας από τη Βενεζουέλα και βασικός μέτοχος της Πλους Ούλτρα (Plus Ultra), στον τότε πρόεδρο της αεροπορικής εταιρείας, Χούλιο Μαρτίνεθ Σόλα. Στα μηνύματα, που ανταλλάχθηκαν μεταξύ 14:26 και 14:29 της 5ης Δεκεμβρίου 2020. Λίγους μήνες αργότερα η εταιρεία, τότε σχεδόν άγνωστη στο κοινό, θα διασωθεί από την κυβέρνηση Σάντσεθ με 53 εκατομμύρια ευρώ. Και σε εκείνη την ανταλλαγή μηνυμάτων στα κινητά διαρρέει το επικείμενο ταξίδι του Ισπανού πρώην πρωθυπουργού στο Καράκας, «με ιδιωτικό αεροπλάνο» για να «διασφαλίσει τη διαφάνεια των εκλογών». Κάτι που στη συνέχεια έγινε αντικείμενο ειρωνείας.

Τα μηνύματα και η θέση εξουσίας στο Καράκας

Τα μηνύματα, που υποκλάπηκαν από την Ουντέφ (Udef), την αστυνομική αρχή που ερευνά τα οικονομικά εγκλήματα στην Ισπανία, αποκαλύπτουν την επίδειξη μιας «θέσης εξουσίας» του Θαπατέρο στη νοτιοαμερικανική χώρα. Και η εξουσία υπήρχε, τουλάχιστον από το 2015, όταν ο σοσιαλιστής ηγέτης έφτασε ως παρατηρητής στις βουλευτικές εκλογές.

Στη συνέχεια, οι πιο στενοί κύκλοι της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο τον χαρακτήρισαν «πρωταθλητή της ειρήνης» και ο ίδιος του έδωσε λευκή επιταγή για να παρεμβαίνει άμεσα στις πιο ευαίσθητες στιγμές της εσωτερικής πολιτικής της Βενεζουέλας: από τις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου του 2024 έως τον πρόσφατο Νόμο περί αμνηστίας, από τον οποίο επωφελήθηκαν εκατοντάδες άτομα που κρατούνταν για πολιτικούς λόγους. Σε τέτοιο βαθμό που ο πρώην σοσιαλιστής πρωθυπουργός χαρακτηριζόταν ως ο «σκιώδης καγκελάριος» του Παλατιού Μιραφλόρες. «Ευχαριστούμε τον Θαπατέρο για τη διαμεσολάβησή του», δήλωσε η τότε αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες μετά τη μαζική ανταλλαγή κρατουμένων που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025 μεταξύ της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η έρευνα των αρχών και οι διευκολύνσεις

Σύμφωνα με την Udef, ο σοσιαλιστής ηγέτης φέρεται να χρησιμοποίησε αυτόν τον ρόλο, ο οποίος τον κατέστησε για καιρό τον μοναδικό συνομιλητή του Καράκας με τις χώρες της ΕΕ, για να δημιουργήσει μια «σταθερή και ιεραρχικά δομημένη οργάνωση αθέμιτης επιρροής», η οποία επιδίωκε «την απόκτηση οικονομικών οφελών μέσω της διαμεσολάβησης και της άσκησης επιρροής σε δημόσιους φορείς υπέρ τρίτων, κυρίως της Plus Ultra». Προς το παρόν, ο Θαπατέρο αρνείται κάθε σχέση με την ομάδα, αποφεύγει να δώσει συνεντεύξεις και πέτυχε την αναβολή της κατάθεσής του για τις 17 και 18 Ιουνίου από τον δικαστή του Εθνικού Δικαστηρίου της Ισπανίας (Audiencia Nacional), Χοσέ Λουίς Καλάμα.

Ακόμη και η Εισαγγελία της Μαδρίτης εκτιμά ότι μεγάλο μέρος της επιρροής του Θαπατέρο επικεντρωνόταν στη Βενεζουέλα με «άμεσες προεκτάσεις σε κρατικές υποθέσεις υψίστου επιπέδου». Οι Ρέγιες και Μαρτίνεθ Σόλα φέρονται επίσης να συζήτησαν (το 2021) για την «εξασφάλιση αδειών», κατόπιν παρέμβασης του Θαπατέρο στις αρχές της Βενεζουέλας, ώστε η Plus Ultra να μπορεί να πραγματοποιεί πτήσεις transit στο Καράκας «χωρίς την παρέμβαση της ισπανικής πρεσβείας».

Ο Ρέγιες, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί πλέον διεθνές ένταλμα σύλληψης, αποτελούσε τη γέφυρα μεταξύ Ισπανίας και Βενεζουέλας. Το σχέδιο ενισχύεται με την είσοδο στο παιχνίδι του Χούλιο Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ (δεν πρέπει να συγχέεται με τον Μαρτίνεθ Σόλα), του οποίου οι κινήσεις μαζί με τον Θαπατέρο ξεπερνούσαν τη «συνήθη επιχειρηματική διάσταση», καθώς συμφωνούσαν τον επαναπατρισμό κρατουμένων, ακόμη και την εξορία του πρώην προεδρικού υποψηφίου Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, η οποία συμφωνήθηκε στην ισπανική πρεσβεία στο Καράκας.

Οι επιχειρήσεις με το πετρέλαιο και η παρέμβαση της Κίνας

Και από την πολιτική επιστρέφουμε αμέσως στις επιχειρήσεις, με το όνομα της Ντέλσι Ροντρίγκες να εμφανίζεται επανειλημμένα στις έρευνες. «Η κυρία είναι αυτή που ελέγχει την κατανομή των πλοίων», αναφέρεται στην ανταλλαγή μηνυμάτων της 23ης Ιανουαρίου 2024 μεταξύ του Μαρτίνεθ Μαρτίνεθ και του Ντομίνγκο Αμάρο Τσακόν, με αναφορά στη Ροντρίγκες, τότε υπουργό Πετρελαίου, προκειμένου να συμφωνηθεί το λαθρεμπόριο οπτάνθρακα (πετρελαϊκού κοκ, καθώς το αργό της Βενεζουέλας υπόκεινταν σε κυρώσεις) σε αξιωματούχους του Πεκίνου.

«Πρέπει να έχουμε επίγνωση της προσφοράς που θα κάνουμε. Πρόκειται για μια επιχείρηση που εξαρτάται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας», αναφέρεται επίσης. Για τους ερευνητές, ενδέχεται να πρόκειται για την Κινεζική Διεθνή Ομάδα Πολιτιστικής Τεχνολογίας (China International Cultural Technology Group), η οποία τον Νοέμβριο του 2023 έστειλε επιστολή με αποδέκτη το «Γραφείο του Προέδρου Θαπατέρο». Σε κάποιο σημείο, ο πρώην πρωθυπουργός έγινε η γέφυρα για πολλαπλές επιχειρήσεις διακίνησης αργού πετρελαίου, λαμβάνοντας, σύμφωνα με τις έρευνες, προμήθειες ύψους περίπου 1,9 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εταιρείες του Θαπατέρο φέρονται να έλαβαν πληρωμές και από τον Κάρλος Αλμπέρτο Πάρρα Ντελγκάδο, επιχειρηματία που συνδέεται με τον κύκλο του Άλεξ Σάαμπ, σύμφωνα με όσα αναφέρει η διαδικτυακή εφημερίδα TheObjective.

Η διαδρομή του χρυσού προς το Ντουμπάι

Αλλά δεν υπάρχει μόνο πετρέλαιο. Στον φάκελο του Θαπατέρο εμφανίζεται και η αναφορά για τη μεταφορά «πέντε και οκτώ τόνων χρυσού από την Τράπεζα της Βενεζουέλας στο Ντουμπάι». Η αναφορά, η οποία προήλθε από τη Γαλλική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών, υποστηρίζει ότι ο χρυσός φέρεται να πουλήθηκε με τη βοήθεια της Άλπα Γουίρα Τρέιντινγκ (Allpa Wira Trading UK) και να αγοράστηκε από την εταιρεία Ελ Τζουντ (El Joud Precious metal and stone trading LLC) έναντι συνολικού ποσού 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο χρυσός του Καράκας διακινείται παράνομα. Αυτό το γνωρίζει καλά η Ροντρίγκες, η οποία τον Ιανουάριο του 2020 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης (παρά τις κυρώσεις), με 109 ράβδους χρυσού, σύμφωνα με την ισπανική Πολιτοφυλακή (Guardia Civil), όπου και συναντήθηκε με τον τότε υπουργό Χοσέ Λουίς Άμπαλος χωρίς να κατέβει από το αεροπλάνο.