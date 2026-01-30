Ο πετρελαϊκός χάρτης της Βενεζουέλας αλλάζει ριζικά, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή τόσο για την οικονομία της χώρας όσο και για τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μια εξέλιξη με έντονο γεωπολιτικό και ενεργειακό αποτύπωμα, το καθεστώς των Τσαβιστών προχώρησε σε σαρωτικές αλλαγές στη νομοθεσία για τους υδρογονάνθρακες, ανοίγοντας τον δρόμο για ιδιωτικές επενδύσεις σε έναν τομέα που επί δεκαετίες αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο του κράτους.

Η συζήτηση για το νομοσχέδιο πραγματοποιήθηκε με ταχύτατες διαδικασίες, όπως είχε ζητήσει η Ουάσινγκτον, και ακολούθησε τα στρατιωτικά πλήγματα της 3ης Ιανουαρίου σε έδαφος της Βενεζουέλας, καθώς και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες. Έκτοτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκαταστήσει τις εμπορικές τους σχέσεις με τη χώρα της Νότιας Αμερικής, η οποία στο παρελθόν θεωρούνταν πηγή αστάθειας και απειλών.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τη Δημοκρατία, γιατί, παρά τις αντιξοότητες, καταφέραμε να διατηρήσουμε την πετρελαϊκή μας βιομηχανία», δήλωσε στο τέλος της συνεδρίασης ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες. «Διατηρώντας τις αρχές της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας, καθώς και την ιδιοκτησία της Δημοκρατίας επί των πετρελαϊκών της κοιτασμάτων, θα καταστήσουμε τον τομέα πιο ανταγωνιστικό, επιτρέποντας τη σύναψη συμβάσεων τόσο με εθνικές όσο και με ξένες εταιρείες».

Η επαναπροσέγγιση Ουάσινγκτον και Καράκας — η οποία πλέον περιστρέφεται γύρω από το πετρέλαιο — κατέστησε αναγκαία την αναθεώρηση του νόμου, ώστε να παρέχονται ισχυρότερες εγγυήσεις για τις επενδύσεις που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει στη Βενεζουέλα. Παράλληλα, επιδιώκει να περιορίσει την επιρροή των συμμάχων του τσαβισμού, όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Η είδηση της έγκρισης της μεταρρύθμισης έγινε δεκτή στην Ουάσινγκτον με την έκδοση της Γενικής Άδειας 46 από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών. Η άδεια επιτρέπει συναλλαγές με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA που αφορούν «την άντληση, εξαγωγή, επανεξαγωγή, πώληση, μεταπώληση, προμήθεια, αποθήκευση, εμπορία, αγορά, παράδοση ή μεταφορά πετρελαίου βενεζουελανής προέλευσης, καθώς και τη διύλισή του», από κάθε «εγκατεστημένη αμερικανική εταιρεία».

Παράλληλα με το άνοιγμα του κλάδου στο αμερικανικό κεφάλαιο, ήρθησαν και οι περιορισμοί στις αεροπορικές μετακινήσεις προς τη Βενεζουέλα. Έτσι, οι απευθείας πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών θα επαναληφθούν μετά από περισσότερο από επτά χρόνια.

Σε αντίθεση με προηγούμενες άδειες, που αφορούσαν συγκεκριμένες εταιρείες — όπως εκείνη που επέτρεπε τη δραστηριότητα της Chevron — η νέα άδεια είναι πολύ ευρύτερη. Ωστόσο, απαγορεύει συναλλαγές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τη Ρωσία, το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα ή την Κούβα. Δεν προβλέπεται ημερομηνία λήξης, αλλά η ισχύς της εξαρτάται από την υποβολή τακτικών εκθέσεων εντός δέκα ημερών από την πρώτη συναλλαγή.

Ο νέος νόμος επιτρέπει στις ιδιωτικές εταιρείες να εισέλθουν στον τομέα μέσω απευθείας συμβάσεων με την PDVSA. Μέχρι σήμερα, η συμμετοχή ξένων κεφαλαίων επιτρεπόταν μόνο μέσω κοινοπραξιών, στις οποίες το κράτος διατηρούσε την πλειοψηφία και τον επιχειρησιακό έλεγχο. Παρότι το κράτος παραμένει ιδιοκτήτης των κοιτασμάτων, πλέον οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να εμπορεύονται απευθείας το αργό πετρέλαιο, να διαχειρίζονται έσοδα μέσω λογαριασμών στο εξωτερικό, να επωφελούνται από φορολογικές απαλλαγές και να προσφεύγουν σε διεθνή διαιτησία για την επίλυση διαφορών.

Με πληροφορίες από elpais.com