Λίγες ώρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του στο Καράκας, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, μια φυλακή με ιδιαίτερα βεβαρυμένο παρελθόν και σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης. Εκεί, σύμφωνα με πρώην κρατούμενους και σωφρονιστικούς υπαλλήλους, είναι πιθανό να παραμείνει έγκλειστος στο κελί του έως και 23 ώρες το 24ωρο, υπό καθεστώς αυξημένης ασφάλειας.

Ο 63χρονος Μαδούρο και η 69χρονη σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, αντιμετωπίζουν στις ΗΠΑ κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Μετά τη σύλληψή τους, μεταφέρθηκαν με πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και το βράδυ του Σαββάτου έφτασαν στο MDC Μπρούκλιν. Αμφότεροι έχουν ήδη οδηγηθεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν και αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον δικαστή αργότερα σήμερα.

Το MDC Μπρούκλιν, που λειτουργεί από το 1994, φιλοξενεί περίπου 1.300 άνδρες και γυναίκες και αποτελεί τη μοναδική ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης για κρατούμενους που αναμένουν δίκη. Στο παρελθόν έχουν κρατηθεί εκεί πρόσωπα υψηλού προφίλ, όπως η Γκισλέιν Μάξγουελ, ο Σον «Ντίντι» Κομπς, ο R. Kelly, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες. Σήμερα κρατείται εκεί και ο Λουίτζι Μαντζιόνε, κατηγορούμενος για τη δολοφονία στελέχους της UnitedHealth Group.

Το σωφρονιστικό ίδρυμα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο καταγγελιών για ανθυγιεινές και απάνθρωπες συνθήκες. Το 2019 κρατούμενοι έμειναν σε παγωμένα κελιά εν μέσω χειμώνα, μετά από πυρκαγιά που προκάλεσε διακοπή ρεύματος και θέρμανσης. Το 2024, δύο κρατούμενοι δολοφονήθηκαν από συγκρατούμενούς τους με αυτοσχέδια όπλα, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένη επιχείρηση των αρχών για την καταπολέμηση της βίας και της παράνομης διακίνησης αντικειμένων εντός της φυλακής.

Η Μάξγουελ είχε καταγγείλει την παρουσία ακαθαρσιών και περιττωμάτων τρωκτικών στο κελί της, ενώ η αμερικανική Υπηρεσία Φυλακών έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις συνθήκες. Αν και σε έκθεση του Σεπτεμβρίου 2025 αναφέρθηκε βελτίωση χάρη σε ενίσχυση του προσωπικού και μεταρρυθμίσεις, δικαστές και νομικοί εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες.

Σύμφωνα με τον πρώην δεσμοφύλακα Κάμερον Λίντσεϊ, ο Μαδούρο πιθανότατα θα κρατηθεί απομονωμένος, σε κελί μόνος του, με περιορισμένη επαφή ακόμη και με το προσωπικό. Εκτιμάται ότι θα του επιτρέπεται μία ώρα άσκησης ημερησίως και περιορισμένη πρόσβαση σε ντους, ενώ ανάλογη μεταχείριση ενδέχεται να έχει και η σύζυγός του. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, λόγω του προφίλ του, ο Μαδούρο θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο επιθέσεων, παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.