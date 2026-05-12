Ο άνδρας που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε γκαλά δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου τον περασμένο μήνα δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες.

Ο Κόουλ Άλεν, 31 ετών, από την Καλιφόρνια, δεν μίλησε στο δικαστήριο καθώς ο δικηγόρος του, Τεζίρα Άμπε, υπέβαλε την ομολογία εκ μέρους του.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό και αδικήματα περί πυροβόλων όπλων.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Άλεν πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο εναντίον ενός πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και εισέβαλε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας σε μια αποτυχημένη επίθεση εναντίον του Τραμπ και άλλων μελών της κυβέρνησής του στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Άλεν φέρεται να ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον με τρένο, κουβαλώντας κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και μαχαίρια, και έκλεισε ένα δωμάτιο στο Washington Hilton όπου έλαβε χώρα το δείπνο της 25ης Απριλίου.

Ο Άλεν φορούσε μια πορτοκαλί φόρμα και ήταν αλυσοδεμένος στη μέση και στα άνω και κάτω άκρα κατά τη διάρκεια της σύντομης δικαστικής διαδικασίας.

Ήταν η πρώτη του εμφάνιση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον ενώπιον του δικαστή που θα προεδρεύσει της υπόθεσης, του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ Τρέβορ ΜακΦάντεν.

Ένας άλλος δικαστής την περασμένη εβδομάδα ζήτησε συγγνώμη από τον Άλεν για τη μεταχείρισή του σε μια τοπική φυλακή στην Ουάσινγκτον, η οποία περιελάμβανε την εφαρμογή προφυλάξεων κατά της αυτοκτονίας και την απομόνωση από τους άλλους κρατούμενους.

Η διαδικασία προανήγγειλε την επόμενη σημαντική νομική μάχη στην υπόθεση, την προσπάθεια του Άλεν να αποκλείσει τον υπηρεσιακό Γενικό Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς και την Εισαγγελέα των ΗΠΑ Τζανίν Πίρο από την υπόθεση επειδή ήταν παρόντες στο δείπνο και μπορεί να ήταν μεταξύ των φερόμενων στόχων του Άλεν.

Ο δικηγόρος του Άλεν, Γιουτζίν Ομ, δήλωσε ότι η υπεράσπιση είναι πιθανό να ζητήσει την εξαίρεση ολόκληρου του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, του οποίου ηγείται η Πίρο, λόγω της φιλίας της με τον Τραμπ και της ιδιότητάς της ως πιθανού θύματος.

«Είναι εντελώς ακατάλληλο τα θύματα ενός φερόμενου γεγονότος όπως αυτό να ασκούν μεμονωμένα δίωξη στην υπόθεση», δήλωσε ο Ομ.

Οι εισαγγελείς πρόκειται να απαντήσουν στην νομική κατάθεση της υπεράσπισης έως τις 22 Μαΐου.

Ο Πίρο είχε δηλώσει προηγουμένως στο CNN σε συνέντευξή του ότι «η ικανότητά μου να ασκήσω δίωξη σε αυτήν την υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με την παρουσία μου εκεί».

