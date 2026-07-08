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Οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση εννέα γειτονικών κτιρίων, ενώ ειδικοί μηχανικοί επιθεωρούν το σημείο για την ασφάλεια του χώρου.

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, η αστοχία προκλήθηκε από το πρόσθετο βάρος των νέων ορόφων, αν και το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου παραμένει δομικά σταθερό.

Το έργο, το οποίο έχει δεχθεί στο παρελθόν πολυάριθμες παρατηρήσεις για παραβάσεις ασφαλείας, στοχεύει στη μετατροπή των πρώην γραφείων της Pfizer σε οικιστικό συγκρότημα.

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Υπό κατάρρευση είναι ο ουρανοξύστης που στέγαζε προηγουμένως τα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer στο Μανχάταν, καθώς η καθίζηση που σημειώθηκε έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές.

Στο κτίριο των 38 ορόφων, που βρίσκεται κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central και την έδρα του ΟΗΕ και στο οποίο γίνονταν εργασίες ανακαίνισης, τα πατώματα υπέστησαν καθίζηση μεταξύ του 21ου και του 26ου ορόφου.

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Οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση εννέα κτιρίων λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, όταν βασικές κολόνες στήριξης άρχισαν να υποχωρούν, ενώ μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε γίνει γνωστό πότε οι εκτοπισμένοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις κατοικίες ή τους χώρους εργασίας τους.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν το εσωτερικό του ουρανοξύστη, βλέπουμε κατεστραμμένες ατσάλινες δοκούς στον 21ο όροφο.

@nbcnewyork Two structural support beams on the 21st floor of a 37-story under-construction building in Manhattan started buckling Tuesday morning, triggering evacuations, street closures and a large emergency response, officials say. The FDNY said it got a call around 8 a.m. about bricks falling from the building at 235 East 42nd Street, between Second and Third avenues. The NYPD says it got a 911 call about the incident less than 15 minutes later. When cops got to the scene, the NYPD says officers were told that construction workers on the 21st floor of the commercial building saw the columns beginning to collapse. Raw footage from inside, taken by a construction worker, showed crumbling steel beams on the 21st floor. ♬ original sound – NBC New York

Οι αρχιτέκτονες έχουν περιγράψει το έργο ως το μεγαλύτερο του είδους του στην ιστορία της Νέας Υόρκης και ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί το 2027.

Ένας εκπρόσωπος της MetroLoft, μίας από τις εταιρείες ανάπτυξης του έργου, δήλωσε: «Η ασφάλεια όλων όσων βρίσκονται μέσα και γύρω από το κτίριο αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά μας.

Είμαστε ευγνώμονες που δεν υπήρξαν τραυματισμοί και, όπως διευκρίνισε η Υπηρεσία Κτιρίων, δεν έπεσαν συντρίμμια από το κτίριο. Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε ότι η πληγείσα περιοχή είναι ένα μικρό τμήμα του ενός εκ των δύο κτιρίων σε αυτή την τοποθεσία. Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY), το κτίριο στο σύνολό του δεν διατρέχει κίνδυνο κατάρρευσης».

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Οι ειδικοί, ελέγχοντας το κτίριο εξονυχιστικά, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε περαιτέρω μετακίνηση των κατεστραμμένων υποστυλωμάτων, δίνοντας στους εργολάβους το «πράσινο φως» να προχωρήσουν σε επείγουσες επισκευές, για αυτό και οι εργάτες άρχισαν να υποστυλώνουν τις ζημιές στο εσωτερικό του ουρανοξύστη.

Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters

Με περισσότερες από 1.600 οικιστικές μονάδες, η Gensler, η αρχιτεκτονική εταιρεία που ηγείται του έργου, στοχεύει να μεταμορφώσει το κτήριο που υπάρχει από τη δεκαετία του 1970, προσθέτοντας περισσότερους από δώδεκα ορόφους και ανασχεδιάζοντας έναν παρακείμενο πύργο.

Μαμντάνι: Προτεραιότητά μας η ασφάλεια των πολιτών

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δήλωσε ότι η προστασία των κατοίκων και των εργαζομένων αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα των Αρχών.

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«Όλα αυτά αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι η κορυφαία μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια όσων ζουν και εργάζονται στην περιοχή. Οι επιθεωρητές και οι μηχανικοί του Τμήματος Κτιρίων βρίσκονται επί τόπου και εργάζονται εντατικά για να ασφαλίσουν τον χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ανθρώπων που διαχειρίζονται το έργο στρέφουν την προσοχή στις εκτεταμένες εργασίες επέκτασης του ουρανοξύστη.

Ο Νέιθαν Μπέρμαν, ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας ανάπτυξης MetroLoft, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι οι ανώτεροι όροφοι του κτιρίου επεκτείνονταν ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερο εμβαδόν από τους χαμηλότερους, κάτι που αύξησε σημαντικά τα φορτία που έπρεπε να αντέξει ο φέρων οργανισμός.

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«Το επιπλέον φορτίο που προσθέσαμε σε αυτούς τους ορόφους προκάλεσε την αστοχία αυτών των δύο συγκεκριμένων κολωνών», ανέφερε ο Μπέρμαν, διευκρινίζοντας ότι ακόμη διερευνάται γιατί επηρεάστηκαν μόνο οι συγκεκριμένες κολώνες.

Video on the ground shows chaos as commuters try to navigate street closures due to a Midtown building caving in. See the latest: https://t.co/lgH632z6TN pic.twitter.com/1bIayKdMN5 — PIX11 News (@PIX11News) July 7, 2026

Ο ίδιος υποστήριξε ότι περίπου το 95% του κτιρίου παραμένει δομικά ασφαλές, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξηγήσει πώς προκλήθηκε η συγκεκριμένη αστοχία.

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Ο ουρανοξύστης, που μέχρι το 2018 φιλοξενούσε τα κεντρικά γραφεία της Pfizer, μετατρέπεται σε συγκρότημα με περισσότερα από 1.600 διαμερίσματα, ενώ το σχέδιο προβλέπει την προσθήκη άνω των δώδεκα νέων ορόφων.

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Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς, σύμφωνα με στοιχεία του Department of Buildings που επικαλείται το Fox News, το project είχε ήδη βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών της Νέας Υόρκης.

Στη βάση δεδομένων της υπηρεσίας καταγράφονται 22 παραβάσεις, για τις οποίες οι ιδιοκτήτες οφείλουν περίπου 39.000 δολάρια σε πρόστιμα. Δεκατρείς από αυτές παραμένουν ενεργές.

Μεταξύ των παραβάσεων περιλαμβάνεται και περιστατικό του περασμένου Αυγούστου, όταν μεταλλικό πάνελ αποκολλήθηκε από τον 33ο όροφο και έπεσε στο πεζοδρόμιο.

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Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης και η κατασκευάστρια εταιρεία αντιμετωπίζουν ήδη αγωγή που κατατέθηκε στα τέλη του 2025 από εργαζόμενο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν κατέρρευσε ξύλινη πλατφόρμα στο εργοτάξιο.

Στην αγωγή γίνεται λόγος για ελλιπή μέτρα προστασίας των εργαζομένων, όπως απουσία διχτυών ασφαλείας, κατάλληλων ικριωμάτων και άλλων μέσων πρόληψης ατυχημάτων.

Έντονη ήταν και η κριτική από εκπροσώπους των εργαζομένων στις κατασκευές.

«Δεν είναι κάτι που βλέπεις συχνά στη Νέα Υόρκη. Διαθέτουμε ένα από τα καλύτερα εργατικά δυναμικά στον κόσμο. Όταν βλέπεις τον χαλύβδινο σκελετό ενός κτιρίου να λυγίζει ενώ κατασκευάζεται, αυτό δείχνει ότι δεν έγινε σωστή επιλογή εργολάβων και ότι το κέρδος μπήκε πάνω από την ασφάλεια», δήλωσε στο Fox News ο Κλιφ Τζόνσον, εκπρόσωπος του συνδικάτου Steamfitters Local 638.

Με πληροφορίες από GB News, tribtoday.com