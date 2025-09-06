Περισσότερα από 570 δισ δολάρια, χρήματα των Νορβηγών φορολογούμενων και συνταξιούχων που διαχειρίζεαι το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας, θα επενδυθούν γι ατην αγορά ενός κτιρίου με γραφεία στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Το Νορβηγικό κρατικό ταμείο, το μεγαλύτερο και ισχυρότερο στον κόσμο με περιουσιακά στοιχεία πάνω από 2 τρις δολάρια, αγοράζει τα τελευταία χρόνια δεκάδες κτίρια σε όλο τον κόσμο έχοντας σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια ακινήτων στον κόσμο.

Το ταμείο, ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1990 για να επενδύσει τα πλεονάζοντα έσοδα από την νέα τότε βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Νορβηγίας, η οποία έχει σήμερα αξία πάνω των 19,8 τρισεκατομμύρια νορβηγικές κορώνες δηλαδή 1,98 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το ταμείο επένδυδε σε ισχυρές μετοχές σε μεγάλα χρηματιστήρια ανά τον κόσμο, έχοντας μεγάλο μέρος των μετοχών της Apple, της Nvidia, της Tesla, του γερμανικού γίγαντα της άμυνας Rheinmetall και της εταιρείας κατασκευής τσιπ TSMC.

Όμως τελευταία έχει κάνει μια τέραστια στροφή και στα ακίνητα, με το 1,9% των επενδύσεών του να αφορά πλέον και ακίνητα.

Η Norges Bank Investment Management (NBIM), που διαχειρίζεται την αμύθυτη περιουσία του ταμείου, για λογαριασμό του νορβηγικού λαού, θα πληρώσει 542,6 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει το 95% των μετοχών ενός κτιρίου ακινήτων στην 6η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης.

Η αγορά θα γίνει μέσω κοινοπραξίας με την εταιρεία επενδύσεων ακινήτων Beacon Capital Partners. Μια θυγατρική της Beacon θα αποκτήσει το 5% των μετοχών του κτιρίου, με την Beacon να επιβλέπει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για το ακίνητο των 100.000 τμ.

Η NBIM και η Beacon θα αγοράσουν το κτίριο γραφείων από το California State Teachers’ Retirement System και την Silverstein Properties, οι οποίες το κατέχουν επί του παρόντος στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης.

Νορβηγική επέλαση στις ΗΠΑ

Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει ήδη περισσότερα από δώδεκα κτίρια στη Νέα Υόρκη, με συμμετοχές σε πολυτελή ακίνητα στο Μανχάταν. Το ταμείο κατέχει ποσοστό 45% στον Πύργο Times Square και έχει επενδύσει σε ακίνητα στη Λεωφόρο Madison της Νέας Υόρκης, στο Broadway και σε ένα που βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα από τη νέα του επένδυση στην 6η Λεωφόρο.

Το πανίσχυρο Νορβηγικό ταμείο έχει στην κατοχή του ακίνητα σχεδόν σε όλη τη χώρα, με πολλά από αυτά να βρίσκονται στη Βοστώνη, το Σαν Φρανσίσκο, το Λας Βέγκας και άλλες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ αλλά και άλλων 15 χωρών σε όλο τον κόσμο.

Μόνο στις ΗΠΑ έχει 486 επενδύσεις σε ακίνητα η αξία των οποίων ξεπερνά τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Στις αρχές του 2025, ανακοινώθηκε ότι το fund θα επένδυε 740 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει το 25% ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων στην αριστοκρατική περιοχή Covent Garden του Λονδίνου ενώ συμφώνησε να καταβάλει 240 εκατομμύρια ευρώ για το 40% της AXA Lifestyle Housing, η οποία κατέχει μια πλατφόρμα με φοιτητικές στέγες σε Ισπανία και Γαλλία.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, το fund κατέγραψε απόδοση 4% στις μη εισηγμένες επενδύσεις του σε ακίνητα.