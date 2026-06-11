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Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία τουΠαγκοσμίου Κυπέλλου, το Μουντιάλ 2026 αρχίζει απόψε και αναμένεται να αποτελέσει τομεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός στην ιστορία, με τα παγκόσμια πονταρίσματα να ξεπερνούν τα 50 δισ. δολάρια (37,4 δισ. λίρες).

Πώς θα εκτοξευτεί ο στοιχηματικός τζίρος

Όπως προβλέπε ιη χρηματοοικονομική εταιρεία Macquarie, οι παίκτες εκτιμάται ότι θα στοιχηματίσουν περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων ανά αγώνα, ένα ποσό που αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με τα 35 δισ. δολάρια που πονταρίστηκαν στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ.

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Γιατί παρατηρείται αυτή η αύξηση; Σύμφωνα με τον αναλυτή της Macquarie, Chad Benyon, αυτό οφείλεται στην αύξηση των ομάδων στο φετινό τουρνουά, από 32 σε 48, με περισσότερους από 100 αγώνες να αναμένεται να πραγματοποιθούν σε διάστημα έξι εβδομάδων. Στο Μουντιάλ του 2022, 64 αγώνες πραγματοποιήθηκαν και δεν έγιναν σε τρεις διαφορετικές χώρες, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τον Μεξικό, όπως είναι η φετινή περίπτωση.

Συνεπώς, εκτιμάται ότι θα υπάρξει άνοδος των εσόδων και θα αυξηθεί η τηλεθέαση σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Αφρική. Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνει τo Reuters, η προσέλευση αναμένεται να φτάσει τα έξι εκατομμύρια —έως και 76% περισσότεροι από τους 3,4 εκατομμύρια συνολικούς θεατές του Κατάρ

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς αθλητικού στοιχήματος στις ΗΠΑ, όπου πλέον το 65% του πληθυσμού έχει τη δυνατότητα να στοιχηματίζει νόμιμα – ποσοστό σημαντικά αυξημένο από το 40% του 2022. Πρόκειται για το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο όπου η πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών μπορεί να συμμετάσχει νόμιμα στο στοίχημα.

Κίνδυνος για εθισμό

Ωστόσο, ειδικοί και οργανώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου όχι μόνο για την πιθανότητα οι παίκτες να χάσουν τα χρήματα που ποντάρουν, αλλά και να εθιστούν στον τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια.

Ο Les Bernal, διευθυντής της οργάνωσης Stop Predatory Gambling, τόνισε πως «εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παγκοσμίως, ιδίως οι νεαροί άνδρες, κινδυνεύουν με οικονομική καταστροφή και χρέη, σημειώνοντας ότι: «99 στους 100 παίκτες αθλητικού στοιχήματος χάνουν τεράστια ποσά σε βάθος χρόνου».

Credit: Kevin Sousa-Imagn Images

Αυστηρότερο πλαίσιο

Την ίδια στιγμή, οι ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ στρέφουν το βλέμμα τους στις διαδικτυακές «αγορές πρόβλεψης» (prediction markets). Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) πρότεινε περιορισμούς στα στοιχήματα που αφορούν ευαίσθητα ζητήματα, όπως η τρομοκρατία, οι δολοφονίες ή ο πόλεμος. Η πρακτική αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, οδηγώντας ορισμένους παρόχους, όπως η Kalshi, να αποσύρουν τέτοιου είδους στοιχήματα από τις πλατφόρμες τους.