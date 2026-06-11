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Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου αρχίζει απόψε εκεί όπου το ποδόσφαιρο έχει ήδη γράψει μερικές από τις πιο εμβληματικές σελίδες του: στο παλιό Αζτέκα, το σημερινό Mexico City Stadium. Το Μεξικό υποδέχεται τη Νότια Αφρική, σε μια πρεμιέρα που θυμίζει έντονα το 2010, αλλά αυτή τη φορά κουβαλά την αύρα ενός Μουντιάλ-γίγαντα: 48 ομάδες, 104 αγώνες, τρεις χώρες και ένα θέαμα που θέλει να παντρέψει μουσική, πολιτισμό, ασφάλεια και παγκόσμια τηλεθέαση.

Η αυλαία του Μουντιάλ 2026 ανοίγει απόψε, Πέμπτη 11 Ιουνίου στην Πόλη του Μεξικού, με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική στον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης. Είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 ομάδες και 104 αγώνες, συνδιοργανώνεται από Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά και είναι το 23ο Μουντιάλ στην ιστορία του θεσμού.

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Η επιλογή του γηπέδου δεν είναι απλώς συμβολική. Το Mexico City Stadium, το ιστορικό Estadio Azteca, γίνεται το πρώτο γήπεδο που φιλοξενεί εναρκτήριο παιχνίδι σε τρία διαφορετικά Μουντιάλ, μετά το 1970 και το 1986. Είναι το γήπεδο του Πελέ, του Μαραντόνα, του «Χεριού του Θεού», του γκολ του αιώνα και τώρα της νέας εποχής ενός διογκωμένου, παγκοσμιοποιημένου Μουντιάλ. Η χωρητικότητα που δίνει η FIFA για τη διοργάνωση είναι 83.000 θεατές.

Η τελετή έναρξης θα προηγηθεί του αγώνα και έχει σχεδιαστεί ως το πρώτο μέρος μιας τριπλής έναρξης, αφού τελετές θα γίνουν επίσης στον Καναδά και στις ΗΠΑ για τους πρώτους αγώνες των άλλων δύο συνδιοργανωτριών χωρών. Στην Πόλη του Μεξικού, η τελετή αναμένεται να αρχίσει 90 λεπτά πριν από τη σέντρα και να κρατήσει περίπου 16 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, πριν το γήπεδο παραδοθεί ξανά στις δύο ομάδες για προθέρμανση και το επίσημο τελετουργικό της FIFA.

Το μεξικανικό σκέλος θα έχει έντονο χρώμα τοπικής κουλτούρας: παραδοσιακό papel picado, ιθαγενείς και φολκλορικές αναφορές, αλλά και μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής. Στο πρόγραμμα αναφέρονται η Σακίρα και ο Burna Boy, μαζί με Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná και Tyla. Άρα, ναι, θα υπάρχει μεγάλο σόου. Όσο για τον «Prince» που πιθανόν ακούστηκε: δεν πρόκειται για πρίγκιπα, αλλά για τον Καναδό καλλιτέχνη William Prince, ο οποίος αναφέρεται στο πρόγραμμα της τελετής του Τορόντο, όχι της πρεμιέρας στο Μεξικό.

Η σέντρα του Μεξικό – Νότια Αφρική είναι στις 13:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 22:00 ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί για την Ελλάδα, ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 και την ΕΡΤ2 Sports, με εκπομπή πριν από το παιχνίδι από τις 20:00 έως τις 22:00 και μετάδοση του αγώνα από τις 22:00 έως τα μεσάνυχτα.

Στον αγωνιστικό χώρο, η πρεμιέρα κουβαλά μια όμορφη ειρωνεία της ιστορίας. Το Μεξικό και η Νότια Αφρική είχαν ανοίξει και το Μουντιάλ του 2010 στο Γιοχάνεσμπουργκ, σε ένα ματς που έμεινε στη μνήμη για το γκολ του Σιφίβε Τσαμπαλάλα και το τελικό 1-1. Αυτή τη φορά, οι ρόλοι αντιστρέφονται: οικοδεσπότης είναι το Μεξικό, μέσα σε ένα γήπεδο που θεωρείται από τα πιο καυτά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Το Μεξικό του Χαβιέρ Αγκίρε μπαίνει στην πρεμιέρα με την πίεση του οικοδεσπότη, αλλά και με την προσδοκία να κάνει κάτι που δεν έχει πετύχει εδώ και δεκαετίες: να φτάσει επιτέλους πιο βαθιά από τη φάση των «16». Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Ραούλ Χιμένες, ο Σαντιάγο Χιμένες, ο Έντσον Άλβαρες, ο Αλέξις Βέγκα και ο έμπειρος Γκιγιέρμο Οτσόα, αν και οι τελευταίες εκτιμήσεις θέλουν τον Ραούλ Ρανχέλ να έχει προβάδισμα για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα.

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Η Νότια Αφρική, από την άλλη, επιστρέφει σε τελική φάση Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν ήταν η ίδια διοργανώτρια. Οι Bafana Bafana έχουν ως μεγάλο στόχο να περάσουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους από τη φάση των ομίλων. Ο Ρόνγουεν Γουίλιαμς, τερματοφύλακας που ξεχώρισε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και στα προκριματικά, ο Τεμπόχο Μοκοένα στη μεσαία γραμμή και ο Λάιλ Φόστερ στην επίθεση είναι από τα πρόσωπα που θα κληθούν να αντέξουν την πίεση του Αζτέκα.

Διαιτητής της πρεμιέρας θα είναι ο Βραζιλιάνος Γουίλτον Σαμπάιο, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Μπρούνο Πίρες και Μπρούνο\ Μποσίλια. Ο Σαμπάιο έχει ήδη εμπειρία από το Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, ενώ ήταν και μέλος της ομάδας VAR στη διοργάνωση της Ρωσίας το 2018.

Στο πολιτικό σκηνικό, η εικόνα είναι πιο σύνθετη από ένα απλό «ποιοι θα καθίσουν στα επίσημα». Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, έχει δηλώσει ότι δεν θα παραστεί σε αγώνες του Μουντιάλ, ούτε στην πρεμιέρα, λέγοντας ότι θέλει να δώσει χώρο σε νεαρές Μεξικανές ποδοσφαιρίστριες. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής αναφέρεται ότι θα βρίσκεται στο Μεξικό για την πρεμιέρα, με τη Σέινμπαουμ να τον έχει προσκαλέσει στο Εθνικό Παλάτι για διμερή συνάντηση. Παράλληλα, έχει επιβεβαιωθεί ότι ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ της Ισπανίας θα ταξιδέψει στο Μεξικό για αγώνες της Ισπανίας, όχι όμως για το εναρκτήριο Μεξικό – Νότια Αφρική.

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Τα μέτρα ασφαλείας είναι ένα από τα μεγάλα θέματα των τελευταίων ημερών. Οι μεξικανικές αρχές έχουν να διαχειριστούν όχι μόνο το μέγεθος της διοργάνωσης, αλλά και κοινωνικές εντάσεις, διαδηλώσεις εκπαιδευτικών και ανησυχίες για πιθανές διαταραχές κοντά στο γήπεδο. Σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, περισσότεροι από 100.000 στρατιώτες, ναύτες, μέλη της Εθνοφρουράς και αστυνομικοί αναμένεται να αναπτυχθούν στις τρεις μεξικανικές πόλεις που φιλοξενούν αγώνες. Στην περιοχή του γηπέδου, η πρόσβαση θα περιοριστεί σε κατόχους εισιτηρίων, διαπιστευμένους και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Η FIFA εφαρμόζει επίσης αυστηρή πολιτική για τις τσάντες στα γήπεδα. Επιτρέπονται μόνο συγκεκριμένες διάφανες τσάντες από πλαστικό, βινύλιο ή PVC, συγκεκριμένων διαστάσεων, ενώ όλες οι τσάντες θα ελέγχονται στην είσοδο. Μικρά πορτοφόλια χειρός επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις. Είναι μέτρο που δείχνει πόσο η νέα εποχή των μεγάλων διοργανώσεων δεν είναι πια μόνο θέμα θεάματος, αλλά και ελέγχου ροών, πρόσβασης και ασφάλειας.

Τηλεοπτικά, το Μουντιάλ παραμένει ένα από τα ελάχιστα γεγονότα που μπορούν ακόμη να καθηλώσουν ταυτόχρονα τον πλανήτη. Το 2018, σύμφωνα με τη FIFA, 3,572 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τη διοργάνωση είτε από την τηλεόραση είτε από ψηφιακές πλατφόρμες, δημόσιους χώρους, μπαρ και εστιατόρια. Το 2022 στο Κατάρ, η FIFA έκανε λόγο για 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους που «ενεπλάκησαν» με το περιεχόμενο της διοργάνωσης, ενώ 2,87 δισεκατομμύρια είδαν τουλάχιστον ένα λεπτό τηλεοπτικής κάλυψης. Η τάση είναι καθαρή: η τηλεόραση παραμένει βασιλιάς, αλλά ο δεύτερος αγώνας παίζεται πλέον στα κινητά, στα social media, στα highlights και στα live streams.

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Στοιχηματικά, το Μεξικό είναι καθαρό φαβορί. Οι αποδόσεις που συγκεντρώνονται από βρετανικές αγορές δίνουν περίπου 4/7 στη νίκη του Μεξικού, γύρω στο 3/1 στην ισοπαλία και περίπου 9/2 στη νίκη της Νότιας Αφρικής. Η γραμμή των γκολ κινείται κοντά στο όριο των 2,5, με αρκετούς αναλυτές να βλέπουν σφιχτό παιχνίδι, λόγω πίεσης πρεμιέρας και της πιο αμυντικής προσέγγισης των Νοτιοαφρικανών. Η πιο απλή ανάγνωση είναι Μεξικό νίκη, αλλά όχι απαραίτητα με μεγάλο σκορ.