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Η χαρά των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία μετατράπηκε σε τραγωδία στην πόλη Σιουδάδ Ροδρίγο, όπου ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του και ένα ακόμη παιδί τραυματίστηκε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν κατέρρευσε τμήμα του ιστορικού σιντριβανιού «Glorieta del Árbol Gordo», στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί κάτοικοι για να γιορτάσουν τη μεγάλη αθλητική επιτυχία της χώρας.

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Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, τα δύο παιδιά εγκλωβίστηκαν κάτω από τα συντρίμμια. Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να τα απεγκλωβίσουν. Ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το δεύτερο παιδί νοσηλεύεται τραυματισμένο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της κατάρρευσης, ενώ το τραγικό περιστατικό έχει επισκιάσει τους εορτασμούς σε ολόκληρη τη χώρα.