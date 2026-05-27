Τραγωδία σημειώθηκε στην πολιτεία Ουάσιγκτον των βορειοδυτικών ΗΠΑ, όταν διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού συσκευασίας άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό συνέβη σε εγκατάσταση της εταιρείας Nippon Dynawave Packaging στο Λόνγκβιου, όπου δεξαμενή με «λευκό υγρό» παρουσίασε διαρροή, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της κατάστασης.

Πηγή: Reuters

Κοινή ανακοίνωση της επιχείρησης και του πυροσβεστικού σώματος της πόλης Λόνγκβιου, που δημοσιοποιήθηκε μέσω Facebook, αναφέρεται σε «θανάτους» και «σοβαρούς τραυματισμούς» εξαιτίας του δυστυχήματος, χωρίς να δίνει συγκεκριμένους αριθμούς.

Το κείμενο καθησυχάζει πως δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, ωστόσο δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες για τη φύση της ουσίας που διέρρευσε.

Breaking🇺🇸: Several people were injured after a major chemical explosion at the Nippon Dynawave Packaging Company in Longview, Washington state according to fire authorities.



The Longview Fire Department confirmed multiple injuries and urged residents to stay away from the area… pic.twitter.com/v1IPqBUmG2 — Wolverine Update (@W0lverineupdate) May 26, 2026

Η βιομηχανία κατασκευάζει χαρτονένιες συσκευασίες για υγρά.

Σύμφωνα με αξιωματικό της πυροσβεστική, Σκοτ Γκόλντσταϊν, 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους πυροσβέστης, υπέστησαν «ευρύ φάσμα» τραυματισμών, από ελαφρείς ως κρίσιμους.

I just met with leaders at key state agencies tracking the latest on the Longview explosion.



Ecology and L&I have teams are on the scene.



Washington State Emergency Management is in constant communication with local responders.



I directed our National Guard teams on alert.… https://t.co/ZPZ51nLENB Advertisement May 26, 2026

Κατά τον κ. Γκόλντσταϊν, η δεξαμενή από όπου διέρρευσε το υγρό είχε χωρητικότητα 80.000 γαλονιών (300.000 λίτρων) και ήταν γεμάτη κατά περίπου το 60%.

«Με λυπεί βαθιά το ότι υπήρξαν θάνατοι», ανέφερε μέσω X ο κυβερνήτης της πολιτείας Ουάσιγκτον, ο δημοκρατικός Μπομπ Φέργκιουσον, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και προσθέτοντας πως «σκέφτεται» τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και τα μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)