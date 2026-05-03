Ένα επιβατικό λεωφορείο βγήκε εκτός δρόμου και ανατράπηκε στην Τουρκία το απόγευμα της Κυριακής (3/5) με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις επιβάτες και να τραυματιστούν τουλάχιστον 15 άτομα.
Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Μαλάτια, με τις αστυνομικές αρχές να βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο σημείο και τους διασώστες να προσπαθούν να κρατήσουν στην ζωή τους τραυματίες.
Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια της τραγωδίας, ενώ τα στοιχεία του οδηγού δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από τις τουρκικές αρχές.
