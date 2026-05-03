Ένα επιβατικό λεωφορείο βγήκε εκτός δρόμου και ανατράπηκε στην Τουρκία το απόγευμα της Κυριακής (3/5) με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις επιβάτες και να τραυματιστούν τουλάχιστον 15 άτομα.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Μαλάτια, με τις αστυνομικές αρχές να βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο σημείο και τους διασώστες να προσπαθούν να κρατήσουν στην ζωή τους τραυματίες.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια της τραγωδίας, ενώ τα στοιχεία του οδηγού δεν έχουν δημοσιοποιηθεί από τις τουρκικές αρχές.

#SonDakika



Malatya'da yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. pic.twitter.com/l3zTfTLIjJ May 3, 2026

Malatya-Adıyaman kara yolunda yolcu otobüsü devrildi.



• Çok sayıda kişi yaralandı.

• Olay yerine ekipler sevk edildi. pic.twitter.com/QbL5JJ78gz — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) May 3, 2026

Πηγή: hurriyet