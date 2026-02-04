Άφιξη των τραυματιών του τροχαίου δυστυχήματος σε δρόμο της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Στην Ελλάδα πρόκειται να μεταφερθεί σήμερα (4/2) ο τρίτος τραυματίας από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας και κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 11:00 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα το αεροσκάφος – ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέβη εκεί για να τον παραλάβει ώστε να συνεχίσει τη νοσηλεία του στην Ελλάδα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Το αεροσκάφος–ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προσγειώθηκε λίγο μετά τις 10πμ στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα.

Η κατάσταση της υγείας του οπαδού του ΠΑΟΚ μετά το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία κρίνεται σταθερή, ενώ οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ακόμη και σήμερα η διαδικασία αερομεταφοράς του στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, σύμφωνα με πηγές από την ελληνική πρεσβεία.

Ο τραυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος και η διακομιδή του θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρές ιατρικές προϋποθέσεις, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε καταπόνηση της κατάστασής του.

Μετά το τροχαίο ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, η οποία αφορούσε τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος.

Ο ένας εκ των άλλων δύο τραυματιών του ίδιου τροχαίου, που νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου, είναι σε σταθερή κατάσταση. Ένας έχει λάβει ήδη εξιτήριο.

