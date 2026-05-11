Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καρέ-καρέ το τραγικό δυστύχημα στο αεροδρόμιο του Ντένβερ στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όταν αεροσκάφος παρέσυρε και σκότωσε άτομο που κινούνταν στον διάδρομο απογείωσης. Στο βίντεο διακρίνεται το θύμα να περπατά αργά κοντά στην πορεία του αεροπλάνου, λίγα δευτερόλεπτα πριν βρεθεί μπροστά στον κινητήρα του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου δύο λεπτά αφότου το – ακόμα αγνώστων στοιχείων – άτομο πήδηξε τον φράχτη, με το αεροπλάνο να κινείται με 230 χλμ/ώρα τη στιγμή της τραγωδίας.

Advertisement

Advertisement

WATCH as new footage shows the Frontier jet hitting a half-crazed trespasser during takeoff at Denver International Airport in Colorado, USA yesterday. pic.twitter.com/SUO7Pg4aep — Dane (@UltraDane) May 10, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε αεροδρόμιο στο Κολοράντο όταν το άτομο παρασύρθηκε από αεροσκάφος Airbus A321neo της Frontier Airlines που ήταν σε διαδικασία απογείωσης.

Σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο πιλότος ενημερώνει τον πύργο ελέγχου λέγοντας: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον… έχουμε φωτιά στον κινητήρα», περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση.

Ο επιβάτης της πτήσης, ο Μοχάμεντ Χασάν, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν. «Ειλικρινά, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου. Ήμουν στην πτήση και κοίταξα δεξιά μου και είδα απλά μια φωτιά, άκουσα έναν δυνατό κρότο, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Νόμιζα ότι θα πέθαινα», είπε.

A Frontier Airlines flight bound for LAX hit a person on the runway during takeoff from Denver International Airport on Friday.



The Airbus A321 was taking off from runway 17L when it appeared to strike an individual walking on the runway. The pilot quickly aborted the takeoff.… pic.twitter.com/CtxCEYgYwl — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 9, 2026

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι οι επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο αεροσκάφος για περίπου τρία λεπτά πριν ξεκινήσει η διαδικασία εκκένωσης, προσθέτοντας ότι εισέπνευσαν τοξικούς καπνούς.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν επιβάτες να εγκαταλείπουν το αεροσκάφος μέσω των φουσκωτών τσουληθρών έκτακτης ανάγκης, ανάμεσά τους και παιδιά. Και οι 224 επιβάτες μαζί με τα επτά μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος.

Τουλάχιστον 12 άτομα υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς, ενώ πέντε μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία.