Τρομακτικές στιγμές έζησαν το βράδυ της Παρασκευής στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ επιβάτες και πλήρωμα πτήσης της Frontier Airlines όταν το αεροπλάνο παρέσυρε και σκότωσε άτομο που κινούνταν στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης.

Σύμφωνα με το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ ένα άτομο, πιθαότατα εργαζόμενο στο αεροδρόμιο-αν και δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί- «πήδηξε τον περιμετρικό φράχτη» κοντά στον διάδρομο προσγείωσης και χτυπήθηκε δύο λεπτά αργότερα, στις 11:19 μ.μ. τοπική ώρα.

Ρεπορτάζ του ABC News, αναφέρει πως το θύμα διαμελίστηκε εν μέρει από έναν από τους κινητήρες της πτήσης 4345 της Frontier ενώ φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να έδειχναν ίχνη αίματος στον κινητήρα του Airbus A321.

A Frontier Airlines flight bound for LAX hit a person on the runway during takeoff from Denver International Airport on Friday.



The Airbus A321 was taking off from runway 17L when it appeared to strike an individual walking on the runway. The pilot quickly aborted the takeoff.… pic.twitter.com/CtxCEYgYwl May 9, 2026

Ο επιβάτης της πτήσης, ο Μοχάμεντ Χασάν, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν. «Ειλικρινά, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου. Ήμουν στην πτήση και κοίταξα δεξιά μου και είδα απλά μια φωτιά, άκουσα έναν δυνατό κρότο, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Νόμιζα ότι θα πέθαινα», είπε.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι οι επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο αεροσκάφος για περίπου τρία λεπτά πριν ξεκινήσει η διαδικασία εκκένωσης, προσθέτοντας ότι εισέπνευσαν τοξικούς καπνούς.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν επιβάτες να εγκαταλείπουν το αεροσκάφος μέσω των φουσκωτών τσουληθρών έκτακτης ανάγκης, ανάμεσά τους και παιδιά. Και οι 224 επιβάτες μαζί με τα επτά μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος.

Τουλάχιστον 12 άτομα υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς, ενώ πέντε μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία.

Τι είπε ο πιλότος στον Πύργο Ελέγχου

Στις συνομιλίες του πύργου ελέγχου καταγράφηκε ο πιλότος να αναφέρει πως το αεροσκάφος χτύπησε κάποιο άτομο στον διάδρομο και παρουσίασε φωτιά στον κινητήρα. «Πύργος, Frontier 4345, σταματάμε στον διάδρομο. Μόλις χτυπήσαμε κάποιον… έχουμε φωτιά στον κινητήρα», είπε ο πιλότος. Όταν ρωτήθηκε πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος, ο πιλότος είπε: «Έχουμε 231 ψυχές στο αεροσκάφος… Υπήρχε ένα άτομο που περπατούσε στον διάδρομο». Ο πιλότος είπε στη συνέχεια ότι υπήρχε καπνός στο αεροσκάφος και ότι θα έπρεπε να εκκενώσουν τους επιβάτες και το πλήρωμα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντένβερ έσπευσε στο σημείο και έθεσε υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ η Frontier Airlines, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών διερευνούν τα αίτια του περιστατικού. Ο διάδρομος όπου σημειώθηκε η σύγκρουση

