Νέα στοιχεία από μαρτυρίες 25 και πλέον εργαζομένων έρχονται στο φως σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχύμα στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα, επισημαίνονας την έντονη οσμή στον χώρο, ακόμα και από τον περασμένο Οκτώβριο ενώ παράλληλα δείγματα από κακοσυντηρημένους και οξειδωμένους σωλήνες που μετέφεραν προπάνιο έχουν μεταφερθεί για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Σύμφωνα με εργαζόμενους, η έντονη οσμή είχε γίνει αντιληπτή κυρίως στον χώρο της τουαλέτας.«Δουλεύω στο εργοστάσιο, στη γραμμή παραγωγής. Είχα αντιληφθεί μια οσμή στον χώρο της τουαλέτας. Μύριζε τους τελευταίους δύο μήνες», φέρεται να κατέθεσε εργαζόμενη ενώ φέρεται να υποστήριξε επίσης ότι «οι υπεύθυνοι των βαρδιών το γνώριζαν και μας είχαν πει ότι θα το μετέφεραν».

«Είχα αντιληφθεί μυρωδιά στον χώρο της τουαλέτας. Ήταν σαν υγρασία, όχι σαν αποχέτευση. Οι συνάδελφοί μου είπαν ότι ενημέρωσαν τους υπεύθυνους», είπε ένας άλλος.

«Απασχολούμαι στον χώρο παραγωγής και δεν είχα διαπιστώσει κάποια δυσάρεστη οσμή. Μόνο στον χώρο της τουαλέτας υπήρχε μυρωδιά σαν γκάζι. Άλλες φορές πιο έντονη, άλλες λιγότερο έντονη», ανέφερε εργαζόμενος, προσθέτοντας ότι «το συζητήσαμε μεταξύ μας και κάποιοι το είπαν και σε ανωτέρους, ειδικά τις τελευταίες ημέρες η μυρωδιά ήταν πολύ έντονη».

Κάποιοι εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι η οσμή υπήρχε ήδη από τον Οκτώβριο, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι την αντιλήφθηκαν λίγες ημέρες πριν από την έκρηξη.

Παρά την ενημέρωσή των εργαζομένων προς τους προϊστραμένους τους, δεν φαίνεται να πραγματοποιήθηκε έλεγχος για το εάν υπήρχε διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο.

Στο μεταξύ, δύο εβδομάδες μετά το δυστύχημα το εργοστάσιο παραμένει σφραγισμένο, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος νέας ανάφλεξης.

Με βάση τις μαρτυρίες και τα μέχρι στιγμής ευρήματα, τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών δεν έχουν καταλήξει τόσο στη διαδρομή που ακολούθησε το προπάνιο από τους σωλήνες στο υπόγειο της επιχείρησης όσο και στα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν σταματήσει τις εργασίες στον χώρο και μεταφέρουν στην Αθήνα απόσπασμα από τον διαβρωμένο σωλήνα για έλεγχο στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και δείγματα χώματος που θα εξεταστούν από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι στο υπόγειο του εργοστασίου, το οποίο χαρακτηρίζεται παράνομο, δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίου. Παράλληλα, τα σχέδια που είχαν υποβληθεί στην Περιφέρεια και την Πυροσβεστική τον Σεπτέμβριο του 2025 φέρεται να περιλάμβαναν τοπογραφικά διαγράμματα του 2011.