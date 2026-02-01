Οι επιτόπιες έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» έχουν σταματήσει, όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, λόγω φόβων για νέα έκρηξη, καθώς η διαρροή προπανίου ήταν τόσο εκτεταμένη που έχει εισχωρήσει βαθιά μέσα στο έδαφος.

Πυροσβεστικά οχήματα κάνουν συνέχεια ρίψεις νερού για τους καπνούς που συνεχίζουν να βγαίνουν από το εργοστάσιο, ενώ παράλληλα οι αρχές εξετάζουν λεπτομερώς όλα τα έγγραφα και τις αδειοδοτήσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνταν οι κανόνες ασφαλείας.

Advertisement

Advertisement

Εργαζόμενοι είχαν αναφέρει προηγουμένως ότι μύριζαν αέριο. «Μας καταγγέλθηκε ότι υπήρχε για αρκετές εβδομάδες μια μυρωδιά προπανίου, υγραερίου, δεν μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν οι εργαζόμενοι. Σε κάποιους χώρους, ειδικά στις τουαλέτες ήταν τόσο έντονα που έπρεπε να καλύψουν μέχρι και τη μύτη τους για να πάνε» ανέφερε στο ΕΡΤnews o Γ.Γ. Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης.

Ο πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Μιχάλης Αυγουλέας,είπε ότι το προπάνιο έχει την ιδιότητα όταν γίνεται εξόρυξη να είναι άοσμο και μπορεί να διεισδύσει από οπουδήποτε βρει χώρο. Ο καθηγητής αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαΐδης, τόνισε ότι το προπάνιο σε αυτήν την περίπτωση δεν γινόταν αντιπληπτό επειδή η εγκατάσταση των σωληνώσεων ήταν κάτω από το έδαφος. Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η οσμή σημαίνει ότι το έδαφος είχε πλέον υπερκορεστεί.

Μιλώντας στο Mega ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, πραγματογνώμονας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, εκτίμησε ότι «υποεκτίμησαν το συμβάν» για τη μυρωδιά και τη διαρροή του προπανίου.