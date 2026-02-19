Οδηγείται στις φυλακές Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του σχετικά με την έκρηξη κατά την οποία σκοτώθηκαν πέντε εργαζόμενες.

Ο ίδιος επέρριψε τις ευθύνες στους υπεύθυνους για τις μελέτες, τους εργολάβους που πραγματοποίησαν τα έργα και τους ειδικούς που έκαναν αυτοψίες χωρίς να βρουν τη διαρροή προπανίου. Δήλωσε συγκλονισμένος από την τραγωδία και υποστήριξε ότι δεν ήξερε ότι υπήρχε κίνδυνος, καθώς και ότι στον ίδιο χώρο έπαιζαν και τα παιδιά του.

Η απολογία του έλαβε χώρα την Τετάρτη και, σύμφωνα με το ΕΡΤNews, έριξε το βάρος σε αυτούς που υπέγραψαν τις μελέτες, αποποιούμενος την ευθύνη. Φέρεται να ισχυρίστηκε ότι διαχειρίζεται και διευθύνει μία επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσε να έχει γνώση για τα τεχνικά ζητήματα, οπότε για αυτό είχε συνεργάτες γύρω του, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτή τη δουλειά. Ακόμα δήλωσε ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι τέλους, όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Λίγο μετά τις 20:30 ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη, ο οποίος οδηγήθηκε χθες στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, ενώ σήμερα Πέμπτη αναμένεται να πάρει το δρόμο για τις φυλακές. Φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος μιλήσει χθες στα ΜΜΕ, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.