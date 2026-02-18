Προφυλακιστέος με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης 18/2 ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή του από έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων.

Στη μαραθώνια απολογία του ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε για τον κίνδυνο που υπήρχε στο εργοστάσιό του.

Στο μεταξύ, σημαντικές παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοστασίου καταγράφει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως αναφέρει το πόρισμα της ΔΑΕΕ, οι δεξαμενές στο εργοστάσιο δεν έφεραν κανένα σύστημα καταιονισμού τη δεδομένη στιγμή της έκρηξης. Εν αντιθέσει, σε παλαιότερη φωτογραφία του 2024 απεικονίζεται η ύπαρξη συστήματος καταιονισμού ύδατος άνωθεν των διαλαμβανόμενων, με την Πυροσβεστική να αναφέρει ότι δεν έχει διακριβωθεί με τα έως τώρα στοιχεία που συλλέχθηκαν πότε τελέσθηκε η αφαίρεση αυτού.



Επίσης, στο πόρισμα αναφέρεται ότι εντοπίστηκε ηλεκτροβάνα η οποία ήταν σε σημείο του δικτύου σωληνώσεως όπως αυτό έβγαινε από το έδαφος και υπεργειωνόταν εξωτερικά του κτιρίου 2. Η εν λόγω ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη, ενώ καλώδιο επί αυτής κρεμόταν. Καθώς ο ρόλος της ηλεκτροβάνας είναι να διακόπτει την παροχή μόλις ανιχνεύσουν διαρροή οι ανιχνευτές, η ΔΑΕΕ εξάγει το συμπέρασμα ότι καθότι ήταν αποσυνδεδεμένη, δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί η διακοπή αυτή σε περίπτωση διαρροής.

Στο πόρισμα επισημαίνεται, δε, ότι αναφορικά με το υπόγειο στο οποίο έλαβε χώρα η συσσώρευση του εύφλεκτου αερίου με συνέπεια την πρόκληση της έκρηξης, σύμφωνα με τα κατασχεθέντα έγγραφα δεν διαφαίνεται να υπάρχει σχετική νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης.

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, η αυτοψία των πραγματογνωμόνων ξεκίνησε στις 09:30 της 5ης Φεβρουαρίου 2026 και ολοκληρώθηκε στις 08·00 το πρωί της 12/2/2926.

Η αυτοψία δείχνει πως υπήρχαν διάτρητα σημεία στο δίκτυο παροχής αερίου, η οσμή που εμφανιζόταν παροδικά στο κτίριο 2 της Β πτέρυγας είχε γίνει αντιληπτή πριν από τα Χριστούγεννα ή και μήνες πριν και παρά τις ειδοποιήσεις των υπαλλήλων κανείς από τους υπευθύνους δεν μερίμνησε για τον έλεγχο και την αποκατάσταση, διαβεβαιώνοντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται για υγραέριο.