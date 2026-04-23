Συμπληρωματική απολογία έδωσε χθες (22/4) ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 νέο πόρισμα – σοκ φέρνει στο φως συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο.

Όπως αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1, στη διάθεση των δικαστικών αρχών βρίσκεται το πόρισμα του διορισμένου από τη Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρησμάτων πραγματογνώμονα κυρίου Δέδε. Στην 124 σελίδων έκθεση του περιγράφεται ο μηχανισμός από τον οποίο προκλήθηκε η μοιραία διαροή, σε μια σωλήνωση που είχε τοποθετηθεί 17χρόνια και 4 μήνες πριν τη μοιραία έκρηξη, τον Σεπτέμβριο του 2008, χωρίς να τηρείται καμία προδιαγραφή ασφαλείας.

Advertisement

Advertisement

Ο πραγματογνώμονας εκτιμά πως η διαρροή είχε ξεκινήσει τουλάχιστον μια τριετία, από την περίοδο 2022-2023. Κρίσιμο σημείο είναι πως μέχρι να γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης πάνω από τη μοιραία υπόγεια σωληνώση, το περασμένο καλοκαίρι, επειδή ήταν χωμάτινος ο δρόμος, το προπάνιο έφευγε στην ατμόσφαιρα. Αφού μπήκε η άσφαλτος όμως, δεν υπήρχε πλέον διέξοδος και έτσι το προπάνιο βρήκε διέξοδο στο μοιραίο αδήλωτο υπόγειο αρκετά μέτρα από το σημείο της διαρροής.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1 σε εξέλιξη βρίσκεται άλλη μια έρευνα που διατάχθηκε από τις αρχές και αφορά το αν μετά την τραγωδία παραβιάστηκε η σφράγιση του μοιραίου εργοστασίου. Η Περιφέρεια με έγγραφό της είχε ζήτησει από την εταιρεία να αδειάσουν και να αδρανοποιηθούν άλλες 4 υπόγειες δεξαμενές που βρίσκονται στο άλλο κτήριο του εργοστασίου. Ο χώρος φυλασσόταν από την αστυνομία.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ που συνέχιζαν τις έρευνες στο χώρο παρατήρησαν πως οι άνθρωποι της εταιρείας είχαν ανελκύσει τις επίμαχες δεξαμενές. Ενημερώθηκαν οι δικαστικές αρχές και ξεκίνησε μια νέα έρευνα. Από την πλευρά της, η εταιρεία σε γραπτό υπόμνημά της προς την εισαγγελία αναφέρει πως οι συγκεκριμένες εργασίες έγιναν νόμιμα υπό την επίβλεψη μηχανολόγου μηχανικού, στο πλαίσιο του αιτήματος της Περιφέρειας.

Την Δευτέρα θα απολογηθούν δύο ακόμα στελέχη του εργοστασίου.