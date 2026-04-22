Σήμερα (22/04) απολογείται ενώπιον του ανακριτή ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα, ο οποίος είναι προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου για την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζομένων, ενώ στις 27 Απριλίου θα απολογηθούν και δύο στελέχη της εταιρείας.

Ο ίδιος αναμένεται να εκφράσει τη συντριβή του για την τραγωδία και να δηλώσει ότι δεν είχε γνώση για την ύπαρξη οσμής στο εργοστάσιο, υποστηρίζοντας πως ενημερώθηκε καθυστερημένα και ότι αρχικά του είχε αναφερθεί πως προερχόταν από τις τουαλέτες.

Advertisement

Advertisement

Ο ίδιος θα υποστηρίξει ότι ζήτησε από τον ανειδίκευτο υδραυλικό να κάνει έλεγχο και δεν του είπε το παραμικρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να δεχθεί ερωτήσεις και για την ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά και για την πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς υπενθυμίζεται ότι υπήρχαν και επτά τραυματίες από την φονική έκρηξη.

Την ίδια ώρα, οι δικαστικές αρχές αναμένεται να σταθούν στην πρόταση της εισαγγελέως Πρωτοδικών με την οποία είχε ζητήσει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, λέγοντας ότι θα έπρεπε να γνωρίζει για το τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο εργοστάσιό του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εισαγγελέας ήταν καταπέλτης στην πρότασή της. Είχε υπογραμμίσει ότι είχαν εντοπιστεί πολλές ελλείψεις τόσο στον μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στην τοποθέτηση του υπόγειου σωλήνα που έγινε, σύμφωνα με το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με εντελώς λάθος τρόπο.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)