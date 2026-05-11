Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου τέσσερις ώρες η απολογία του γενικού διευθυντή για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες στη μπισκοτοβιομηχανία”Βιολάντα”.

Με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με την απόφαση, ο κατηγορούμενος καλείται να καταβάλει χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ, να εμφανίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, ενώ του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων υποστηρίζουν ότι προκύπτουν ενδείξεις για άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, στοιχείο που – όπως αναφέρουν – θα έπρεπε να οδηγήσει σε άλλη απόφαση από τις δικαστικές αρχές.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες κλήσεις για καταθέσεις και απολογίες σε μηχανικούς που υπέγραψαν μελέτες, αλλά και σε υπαλλήλους υπηρεσιών που πραγματοποίησαν αυτοψίες και ελέγχους, αναφέρει το Ertnews.

Συγγενείς των θυμάτων, που βρέθηκαν σήμερα στα δικαστήρια, εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων, ο γενικός διευθυντής είχε ενημερωθεί για προβλήματα και καταγγελίες, χωρίς – όπως λένε – να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτραπεί η τραγωδία.

Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι ιδιαίτερα σοβαρές και περιλαμβάνουν την άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο και την ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, αδικήματα που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Η απολογία του διευθυντή του εργοστασίου θεωρείται καθοριστική για την ολοκλήρωση της δικογραφίας, καθώς αναμένεται να ρίξει «φως» στις εσωτερικές διαδικασίες ασφαλείας και στις πιθανές παραλείψεις που μετέτρεψαν τη μονάδα παραγωγής σε παγίδα θανάτου για τις πέντε εργαζόμενες.

Η παρουσία του στο δικαστικό μέγαρο συνοδεύτηκε από την έντονη φόρτιση των συγγενών των θυμάτων που ζητούν την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης και την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων για την απώλεια των δικών τους ανθρώπων.

Σε ότι αφορά τον ιδιοκτήτη της βιομηχανίας παραμένει προφυλακισμένος, καθώς το πρώτο αίτημα αποφυλάκισης που κατέθεσε απορρίφθηκε από τις Αρχές. Ωστόσο, έχει υποβάλει και δεύτερο αίτημα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, επιδιώκοντας -σύμφωνα με πληροφορίες- την έξοδό του από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους.

Ο Διευθυντής Παραγωγής είχε απολογηθεί στα τέλη Απριλίου και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.