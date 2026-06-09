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Τέσσερις μήνες πέρασαν από το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα που προκάλεσε το θάνατο σε πέντες γυναίκες εργαζόμενες. Και ενώ ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας βρίσκεται προφυλακιστέος για τα τραγικά γεγονότα και η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, τα παιδιά του Στέφανος, Μοδέστος και Σοφία Τζιωρτζιώτη, ίδρυσαν νέα εταιρεία μπισκότων με έδρα τη Σιάτιστα Κοζάνης.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται την ώρα που η επιχειρηματική λειτουργία της άλλοτε ισχυρής μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες, καθώς τα δύο από τα τρία εργοστάσιά της παραμένουν εκτός λειτουργίας μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

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Ποια είναι η νέα εταιρεία

Η νέα εταιρεία με την επωνυμία «Μπισκοτοβιομηχανία Βανίλια» βρίσκεται υπό τον έλεγχο των μετόχων της Βιολάντα και διατηρεί την έδρα της στη Σιάτιστα Κοζάνης.

Όπως προκύπτει από σχετική καταχώριση στο ΓΕΜΗ, η εταιρεία ιδρύθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 15.000 ευρώ και βασικό αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή μπισκότων. Παράλληλα, στις δευτερεύουσες δραστηριότητές της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το χονδρικό εμπόριο τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανιών και συναφών προϊόντων, καθώς και η χονδρική διάθεση φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκών.

Η νεοσύστατη εταιρεία προστίθεται σε έναν κλάδο όπου η οικογένεια Τζιωρτζιώτη έχει ήδη ισχυρό αποτύπωμα μέσω της δραστηριότητας της Βιολάντα, ενώ η κίνηση αυτή θα μπορούσε να εκληφθεί και ως μια πιθανή επιχειρηματική κίνηση, υπό το βάρος των σοβαρών επιπτώσεων που έχει υποστεί η εταιρεία μετά τα τραγικά γεγονότα.



Η αδειοδότηση πίσω από τη νέα εταιρεία



Πηγές αναφέρουν ότι η πρόσφατη επέκταση της Βιολάντα σε ακίνητο που βρίσκεται απέναντι από το κεντρικό εργοστάσιό της στα Τρίκαλα υλοποιήθηκε μέσω νεοσύστατης εταιρείας, συνδεδεμένης με τα συμφέροντα της οικογένειας Τζιωρτζιώτη. Η συγκεκριμένη επιλογή φέρεται να διευκόλυνε τη διαδικασία εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών λειτουργίας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Βαρύ κλίμα και αυξανόμενη αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους

Το κλίμα στον όμιλο παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένο, καθώς εντείνεται η αβεβαιότητα για το μέλλον των εργαζομένων. Την ίδια ώρα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες τόσο για τη μη πλήρη καταβολή της μισθοδοσίας του Μαΐου όσο και για πιέσεις που φέρονται να ασκούνται σε ορισμένους εργαζόμενους προκειμένου να παραιτηθούν. Η ανησυχία μεταξύ του προσωπικού είναι έντονη, γεγονός που οδηγεί αρκετούς στην αναζήτηση νέας εργασίας στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, η Βιολάντα φαίνεται να λειτουργεί στα όρια των δυνατοτήτων της, καθώς τους τελευταίους τέσσερις μήνες διατηρεί σε λειτουργία λιγότερο από το ένα τρίτο των παραγωγικών γραμμών που διέθετε πριν από την έκρηξη του Ιανουαρίου, ενώ εξακολουθεί να καλύπτει τις ίδιες οικονομικές και λειτουργικές υποχρεώσεις, μεταξύ αυτών και τη μισθοδοσία.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η πορεία της νεοσύστατης εταιρείας καθώς η ενεργή συμμετοχή της νέας γενιάς της οικογένειας Τζιωρτζιώτη προσδίδει αυξημένο ενδιαφέρον στις εξελίξεις. Ειδικότερα, ανοιχτό παραμένει το ερώτημα εάν η νέα εταιρεία θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τη Βιολάντα, θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία ή θα επιλέξει διαφορετική εμπορική κατεύθυνση σε σχέση με τη μέχρι σήμερα ισχυρή παρουσία της οικογένειας στον κλάδο.













