Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έδωσε το «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία του εργοστασίου της Vitafree στα Τρίκαλα, τέσσερις μήνες μετά την απόφαση προσωρινής αναστολής λειτουργίας, η οποία είχε ληφθεί στον απόηχο της φονικής έκρηξης στη μονάδα της Βιολάντα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, με απόφαση που υπογράφηκε στις 16 Ιουνίου 2026, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε στην άρση της αναστολής λειτουργίας της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων της εταιρείας «Vitafree Ελληνική Μπισκοτοποιία Α.Ε.», η οποία βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρικάλων – Λάρισας. Η απόφαση ελήφθη καθώς κρίθηκε ότι έχουν πλέον εκλείψει οι λόγοι που είχαν οδηγήσει στην επιβολή του μέτρου.

Advertisement

Advertisement

Η Vitafree αποτελεί ελληνική εταιρεία μπισκοτοποιίας και ανήκει στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη. Η επιχείρηση είναι γνωστή για την παραγωγή μπισκότων και cookies χωρίς φοινικέλαιο, καθώς και για προϊόντα χωρίς ζάχαρη και γλουτένη, κατάλληλα για vegan διατροφή. Το εργοστάσιο λειτουργεί από το 2017 και εκτείνεται σε χώρο 7.500 τετραγωνικών μέτρων.

Η μονάδα είχε σταματήσει τη λειτουργία της από τις 16 Φεβρουαρίου 2026, με την εταιρεία να επικαλείται τότε την ανάγκη πραγματοποίησης τεχνικών εργασιών. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική έκρηξη σε άλλη μονάδα του ομίλου στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα τον Φεβρουάριο, στους ελέγχους είχαν εντοπιστεί ελλείψεις σε κρίσιμα πιστοποιητικά, όπως η απουσία πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών, αλλά και η έλλειψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή σχετικής βεβαίωσης αρχειοθέτησης της μελέτης.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελική έρευνα είχε οδηγήσει τότε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, καθώς, μετά από νέα στοιχεία που συγκέντρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οι αρχικές κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Πώς προέκυψε η επαναλειτουργία

Σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας, προηγήθηκε σειρά τεχνικών και διοικητικών ενεργειών με στόχο την αποκατάσταση των προϋποθέσεων ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης. Μεταξύ άλλων, κατατέθηκαν πιστοποιητικά συμμόρφωσης για τις δεξαμενές υγραερίου, ολοκληρώθηκαν εργασίες αδρανοποίησης παλαιών δεξαμενών, υποβλήθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες πυροπροστασίας και πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες πολεοδομίας και πυροσβεστικής.

Η Περιφέρεια τονίζει ότι η άρση της αναστολής βασίστηκε στην προσκόμιση όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση της μονάδας με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας.

Με την ίδια απόφαση προβλέπεται ότι η αποσφράγιση του παραγωγικού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της.

Ωστόσο, η επανεκκίνηση της παραγωγής δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Η εταιρεία οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας OpenBusiness του Υπουργείου Ανάπτυξης, αναρτώντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η Περιφέρεια ξεκαθαρίζει ότι απαγορεύεται η επαναλειτουργία της μονάδας εφόσον δεν τηρηθούν πλήρως οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή στην παραγωγική δραστηριότητα ενός ακόμη εργοστασίου του ομίλου, την ώρα που η δικαστική διερεύνηση για την τραγωδία που συγκλόνισε τα Τρίκαλα συνεχίζεται.