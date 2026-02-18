Τέσσερις ώρες και σαρανταπέντε λεπτά απολογούνταν την Τετάρτη (18/02) στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες στην πολύ ισχυρή έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου.

Πλέον αναμένεται η απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για το αν ο ιδιοκτήτης θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερος με όρους ή αν θα χρειαστεί η υπόθεση της προφυλάκισης να πάει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Στον 5ο όροφο του δικαστικού μεγάρου, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» , στον οποίο έδειξαν βίντεο και φωτογραφίες, φέρεται, να δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη, να είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του.

Φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος νωρίτερα είχε μιλήσει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υπέδειξε ανθρώπους που υπέγραφαν, υπέδειξε συνεργάτες του που είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα και φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.

Προχειρότητα και αντιφατικές εκθέσεις των μηχανικών

Την ώρα που ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» επιρρίπτει ευθύνη στους υπογράφοντες τα τοπογραφικά διαγράμματα και όσους έκαναν αυτοψίες και έργα και δεν εντόπισαν τη διαρροή προπανίου, οι εμπειρογνώμονες εντοπίζουν σοβαρές παραλείψεις στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων και σε άλλα ζωτικής σημασίας συστήματα ασφαλείας.

Η προχειρότητα στην λειτουργία των δεξαμενών αποτυπώνεται και στις αντιφατικές εκθέσεις των αρμόδιων μελετητών, με τον έναν να τις αποτυπώνει κανονικά στις μελέτες του και των άλλων να τις θεωρεί ανενεργές.

«Είχα αποτυπώσει δύο υπέργειες δεξαμενές στο πίσω μέρος της επιχείρησης, οι οποίες ήταν λειτουργικές. Γνωρίζω ότι οι δύο υπέργειες δεξαμενές τροφοδοτούσαν τους φούρνους του κτηρίου στο οποίο έγινε το συμβάν με καύσιμο, χωρίς να γνωρίζω το είδος του», κατέθεσε πολιτικός μηχανικός.

«Υπήρχαν στον χώρο δύο υπέργειες δεξαμενές, τις οποίες δεν είχα αποτυπώσει στη μελέτη γιατί μου τις είχαν δηλώσει ανενεργές», ανέφερε από την πλευρά του ηλεκτρολόγος μηχανικός.

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όμως, φέρεται να δήλωσε προφορικά στα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Εμπρησμού ότι οι υπέργειες δεξαμενές, 9.000 και 5.000, λίτρων αντιστοίχως, περιείχαν προπάνιο.

Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι το όνομα του μηχανολόγου που εκπόνησε την πρώτη μελέτη εγκατάστασης του εργοστασίου το 1998, αναφέρεται και σε μεταγενέστερες μελέτες, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει.

Στα έγγραφα για την εγκατάσταση υγραερίου του 2006, που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό υπέργειων δεξαμενών και το δίκτυο υγραερίου, εμφανίζεται ως επιβλέπων έργου.

Ο ίδιος πάντως υποστηρίζει ότι «δεν έχω καμία σχέση με την εν λόγω μελέτη, την οποία έχει συντάξει ο κύριος…., η οποία είναι του 2006 και δεν γνωρίζω πώς έχει αναγραφεί το όνομά μου ως επιβλέπων, αφού είναι κάτι που δεν ισχύει, αλλά ούτε και είχα ενημερωθεί ποτέ σχετικά».

