Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, ο οποίος διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα, αποδίδοντας ευθύνες σε όσους υπέγραψαν τοπογραφικά διαγράμματα και πραγματοποίησαν αυτοψίες χωρίς να εντοπίσουν τη διαρροή προπανίου.

Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει μαρτυρίες εργαζομένων για έντονη μυρωδιά αερίου που φέρεται να αγνοήθηκε, ενώ νέα βίντεο-ντοκουμέντα και η κατάθεση φύλακα ρίχνουν επιπλέον φως στις δραματικές στιγμές της έκρηξης.

Νέα βίντεο-ντοκουμέντα από τη στιγμή της φονικής έκρηξης

Τα βίντεο καταγράφουν με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τη στιγμή που φλεγόμενες λαμαρίνες και αντικείμενα εκτοξεύονται στον αέρα, δημιουργώντας μια «κόλαση» πυρός. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που, σε ορισμένα καρέ, η εικόνα από τις κάμερες ασφαλείας «ασπρίζει» ή «παγώνει», γεγονός που καταδεικνύει το τεράστιο ενεργειακό φορτίο της εκτόνωσης.

Οι αναλύσεις των αρχών από τα συγκεκριμένα βίντεο οδηγούν στο κρίσιμο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς, στοιχείο καθοριστικό για την εξέλιξη των ερευνών. Η ακρίβεια της ώρας που καταγράφουν οι κάμερες επιβεβαιώθηκε από την Πυροσβεστική, η οποία συνεχίζει να εξετάζει τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ οι τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Μαρτυρία φύλακα – Το ωστικό κύμα τον εκτίναξε

Αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία του φύλακα ο οποίος σώθηκε από θαύμα. Όπως φαίνεται στα βίντεο, ο φύλακας πραγματοποιούσε περιπολία με φακό σε απόσταση αναπνοής από τις δεξαμενές υγραερίου τη στιγμή της έκρηξης. Ο ίδιος περιέγραψε στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πως το ωστικό κύμα τον εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου, ενώ δευτερόλεπτα μετά άκουσε φωνές να καλούν σε βοήθεια από τον χώρο της παραγωγής και της συσκευασίας, όπου είχε ήδη ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Η δήλωση του φύλακα:

«Με τον φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από το σημείο όπου βρίσκονται οι δεξαμενές υγραερίου, τις οποίες τις είχα στο δεξί μου χέρι και συνέχισα σε απόσταση πέντε μέτρων, όταν και άκουσα δύο εκρήξεις. Ένα ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου περίπου και σηκώνοντας αντιλήφθηκα ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά στον χώρο όπου βρισκόταν η παραγωγή – συσκευασία και άκουγα φωνές, οι οποίες προέρχονταν από τον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά».

Οι «κώδωνες κινδύνου» που αγνοήθηκαν

Στο μεταξύ, καταθέσεις «φωτιά» περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την έκρηξη.

Καταγράφεται μαρτυρία για συναγερμό που ηχούσε επαναλαμβανόμενα σε φούρνο της γραμμής παραγωγής βρώμης κατά την τελευταία εβδομάδα. Ο υπεύθυνος βάρδιας φέρεται να απενεργοποιούσε το σύστημα, θεωρώντας ότι πρόκειται για «λάθος μήνυμα». Μένει να εξεταστεί αν όντως ήταν λάθος μήνυμα ή όχι.

Προϊστάμενοι όλων των βαρδιών καταθέτουν ότι είχαν μεταφέρει στη διοίκηση τα παράπονα για την ανυπόφορη οσμή, λαμβάνοντας την οδηγία να ρίξουν καθαριστικά στην αποχέτευση, επιμένοντας στο σενάριο της δυσοσμίας από τους υπονόμους.

«Η μυρωδιά από τη διαρροή στις σωληνώσεις ήταν τόσο έντονη που έτσουζαν τα μάτια μας, καλύπταμε τη μύτη με τα ρούχα μας» είναι μερικά από τα όσα είπαν οι εργαζόμενοι.



Μαρτυρία εργαζομένης αναφέρει ότι η δυσοσμία ήταν έντονη ακόμη και λίγες ώρες πριν το μοιραίο ξημέρωμα της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να ληφθεί κανένα προληπτικό μέτρο.

Οι αμέλειες στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων – «Μου ανέθεσαν να εγκαταστήσω νέα γραμμή προπανίου χωρίς να είμαι ειδικός»

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews, εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη υδραυλικού στο εργοστάσιο, υποστηρίζει ότι ενημέρωσε για την έντονη δυσοσμία τόσο τον υπεύθυνο παραγωγής όσο και τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Αυτοί κάλεσαν τον ειδικό που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης να ελέγξει.

Ο υδραυλικός του εργοστασίου ανέφερε ότι «ο κ. (…) είχε φέρει ένα μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στο χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη ημέρα δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης που ελέγξαμε μαζί δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είχε πει ο κ. (…) να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει».

Πηγή: EUROKINISSI

Ο υδραυλικός φέρεται επίσης να υποστηρίζει πως πριν από οκτώ χρόνια του ανατέθηκε από τον ιδιοκτήτη να προβεί στην εγκατάσταση νέας γραμμής αερίου προπανίου.

«Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το σχέδιο προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση όπως και έκανα ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκατάστασης αερίου προπανίου», σημείωσε ο υδραυλικός του εργοστασίου.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η ηλεκτρολογική υποδομή της μονάδας. Σύμφωνα με μαρτυρία ηλεκτρολόγου της εταιρείας, ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη ενδέχεται να προήλθε από την ενεργοποίηση απλού ρελέ, το οποίο δεν ήταν αντιεκρηκτικού τύπου, παρά την παρουσία εύφλεκτων υλικών στον χώρο.

Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από την Εισαγγελία εντοπίζουν σοβαρές παραλείψεις στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων και σε άλλα ζωτικής σημασίας συστήματα ασφαλείας της βιομηχανίας μπισκότων.

Η έρευνα συνεχίζεται πλέον σε βάθος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και σε άλλα πρόσωπα που υπέγραψαν για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και τα άλλα δύο εργοστάσια της επιχείρησης στην περιοχή, το ένα από τα οποία έκλεισε ήδη για λόγους ασφαλείας.

Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα στους Ταξιάρχες Φαρκαδόνας Τρικάλων, η οποία παραμένει κλειστή, ο ιδιοκτήτης καλείται πλέον να καταθέσει πλήρη φάκελο με πιστοποιημένες άδειες δεξαμενών και έγγραφα πυρασφάλειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα, η επιχείρηση θα παραμείνει σφραγισμένη, ενώ ενδέχεται να ανοίξει νέος κύκλος δικογραφίας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

