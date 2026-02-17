Νέα δεδομένα για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες, προκύπτουν από την κατάθεση υδραυλικού από τα Τρίκαλα, ο οποίος περιγράφει πώς έγινε η σύνδεση της εξωτερικής δεξαμενής προπανίου με το κτήριο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, ο υδραυλικός από τα Τρίκαλα φέρεται να κατέθεσε πως κλήθηκε από τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα για να συνδέσει εξωτερική δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 5.000 λίτρων με το κτήριο. Όπως υποστήριξε, είχε ήδη ανοιχτεί χαντάκι βάθους περίπου ενός μέτρου από τη δεξαμενή έως τα θεμέλια του βιομηχανικού χώρου και του ζητήθηκε να τοποθετήσει σωλήνα μήκους 8 έως 10 μέτρων για τη σύνδεση.

Advertisement

Advertisement

Ο ίδιος φέρεται να πρότεινε την επένδυση του καναλιού με μπετόν, τόσο στη βάση όσο και στα πλαϊνά, ώστε ο αγωγός να μην εφάπτεται στο έδαφος, καθώς και την τοποθέτηση μεταλλικού φρεατίου για εύκολη πρόσβαση και έλεγχο. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, έλαβε την απάντηση ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν θα πραγματοποιούνταν και ότι την ευθύνη αναλάμβανε ο ιδιοκτήτης.

«Μου είπε: “Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εσύ βάλε τον σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα για το τι θα συμβεί”», φέρεται να ανέφερε ο υδραυλικός.

Τελικά, προχώρησε στην τοποθέτηση του σωλήνα. Σε φωτογραφία που έφερε στο φως το ΕΡΤnews διακρίνεται διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, τοποθετημένος απευθείας στο έδαφος, χωρίς στεγανοποίηση και εμφανώς κατεστραμμένος.

Παράλληλα, στο τοπογραφικό διάγραμμα του εργοστασίου αποτυπωνόταν η ύπαρξη υπόγειων δεξαμενών, ενώ στον ίδιο χώρο λειτουργούσαν και υπέργειες εγκαταστάσεις. Ο τοπογράφος μηχανικός που δεν συμπεριέλαβε τον υπόγειο χώρο στο σχέδιο φέρεται να υποστήριξε ότι γνώριζε την ύπαρξή του, ωστόσο δεν τον δήλωσε, καθώς, όπως είπε, δεν ήταν σε λειτουργία και θεωρούνταν «χρηστικός» αλλά ανενεργός χώρος.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η βάνα διακοπής παροχής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης διαρροής, ενώ δεν είχε τοποθετηθεί στον κεντρικό αγωγό αλλά σε διακλάδωση. Εμπειρογνώμονες που εξέτασαν το σημείο εκτιμούν ότι ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτιρίου, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθώς η βάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να διακόψει την παροχή αερίου.

«Η διαρροή φαίνεται πως ήταν με τέτοιο ρυθμό που δεν εντοπίστηκε από τη βαλβίδα ασφαλείας της δεξαμενής προπανίου, γεγονός που αναδεικνύει σοβαρό κενό ασφαλείας», σημειώνουν ειδικοί.