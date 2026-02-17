Συγκλονίζουν τα νέα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας από την στιγμή της έκρηξης στη Βιολάντα, που σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου λόγω διαρροής προπανίου, στοιχίζοντας τη ζωή σε 5 εργαζόμενες που είχαν βραδινή βάρδια.

Όπως προκύπτει από τα νέα βίντεο, από θαύμα δεν υπήρχε και 6ο θύμα μετά την έκρηξη καθώς μόλις λίγα μέτρα από το σημείο βρισκόταν ο φύλακας του εργοστασίου που είχε περιπολία εκείνο το μοιραίο βράδυ. Στα πλάνα φαίνεται η λάμψη που προκλήθηκε από την έκρηξη, από την οποία ξέσπασε φωτιά εντός του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Το ρολόι δείχνει 4.01.54 της μοιραίας νύχτας, όταν ο φύλακας του εργοστασίου της βρίσκεται πάνω από τις δεξαμενές του προπανίου και κάνει περιπολία έχοντας στα χέρια του τον φακό του. Όπως φαίνεται, το φως του πλησιάζει σιγά – σιγά και αμέσως μετά η εικόνα «ασπρίζει». Είναι η στιγμή της φονικής έκρηξης. Ο άνδρας έπεσε από το ωστικό κύμα και όταν κατάφερε να συνέλθει, ειδοποίησε τις αρχές για το συμβάν παρότι ήταν σε κατάσταση σοκ.

«Περίπου 3:45 ξεκίνησα την περιπολία μου από το χώρο του φυλακίου, πέρασα από τον χώρο της βιτρίνας και συνέχισα στο πίσω μέρος της επιχείρησης. Πάντα με το φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από τις δεξαμενές υγραερίου. Άκουσα 2 εκρήξεις και το ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου. Κάλεσα την αστυνομία», δήλωσε ο ίδιος, ο οποίος έχει περιγράψει τα πάντα και στις αρχές.

Εργαζόμενοι είχαν αναφέρει εδώ και καιρό για μια «περίεργη μυρωδιά» που υπήρχε μέσα στις εγκαταστάσεις. Πρόκειται για την διαρροή του προπανίου, που ήταν πολύμηνη και παρότι υπήρχε ενημέρωση για οσμή προπανίου κανείς δεν έδωσε σημασία.

«Εκείνο το βράδυ μετά τις 12:30 πήγα στο χώρο της λάντζας, βρήκα τον υπεύθυνο της βάρδιας και τον ρώτησα: ‘’Σου μυρίζει κάτι; Μία παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο;’’ Μου απάντησε: ‘’Δεν ξέρω, μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων’’. Το συζητήσαμε και με τον ίδιο, αλλά και με τον υπεύθυνο παραγωγής. Συζητήσαμε ότι είχε ακουστεί από τον διευθυντή παραγωγής ότι η οσμή του υγραερίου οφείλεται σε βραχυκύκλωση του πλυντηρίου πιάτων στο χώρο της λάντζας», είπε εργαζόμενος του εργοστασίου.

Υπενθυμίζεται ότι ένας 50χρονος εργαζόμενος της μπισκοτοβιομηχανίας έδωσε μια αποκαλυπτική κατάθεση για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο τομέα της ασφαλείας στο εργοστάσιο, ο οποίος «χρίστηκε» από τη διοίκηση υδραυλικός.

Μάλιστα, χωρίς να έχει τις απαραίτητες γνώσεις του ανατέθηκε από την διοίκηση να προχωρήσει και στην εγκατάσταση νέας γραμμής προπανίου στην πτέρυγα που σημειώθηκε η έκρηξη.

Μάλιστα, διαρροή αερίου εντοπίστηκε και στο εργοστάσιο Vitafree που ανήκει στον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη της επιχείρησης «Βιολάντα» και το πρωί σφραγίστηκε. Νωρίτερα οι ελεγκτές είχαν διαπιστώσει κενά τόσο στα απαραίτητα πιστοποιητικά πυροπροστασίας, όσο κι στις σχετικές μελέτες.

Παράλληλα, προς αναστολή λειτουργίας φαίνεται ότι οδεύει και το τρίτο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στη Λάρισα. Ο λόγος είναι πως το τρίτο εργοστάσιο μπορεί να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και όχι με δεξαμενές αερίου, αλλά και σε αυτό στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300 – 400 τετραγωνικών μέτρων ενώ η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται και στα πολεοδομικά σχέδια.

Σοκαριστικές περιγραφές για τους σωλήνες και τις δεξαμενές



To Live News αποκάλυψε τα λόγια που είχε πει ο υδραυλικός της εταιρίας στις αρχές, ο οποίος όπως είπε είχε πάρει εντολή, να λέει στους εργαζόμενους πως αυτή η έντονη οσμή που προβλημάτιζε προερχόταν από τους βόθρους.

«Ενημέρωσα προφορικά ο ίδιος τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον διευθυντή παραγωγής. Πήγαμε στο χώρο της τουαλέτας ψάχνοντας να βρούμε τι μυρίζει σαν υγραέριο, αλλά δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε κάτι. Νομίζω πως πήγα και με τον ιδιοκτήτη. Νομίζω μετά πρέπει να ενημέρωσαν τον αρμόδιο που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις αερίων, ο οποίος ήρθε στις εγκαταστάσεις μέσα Δεκέμβρη για να ελέγξει το ζήτημα. Μου είχαν πει να λέω ότι η οσμή αυτή ήτανε από τους βόθρους μέχρι να βρούμε τη φταίει. Έχω παρατηρήσει ότι υπήρχε απώλεια πίεσης, η οποία ήταν έντονη τον τελευταίο ενάμιση μήνα, όμως δεν ήταν στα καθήκοντά μου να το ελέγξω και να το διορθώσω».

Στο Live News μίλησε και ένας ακόμη υδραυλικός, ο οποίος αποκάλυψε πως έθαψαν τους μοιραίους σωλήνες χωρίς καμία προδιαγραφή ασφαλείας: «Εγώ πραγματοποίησα την τοποθέτηση μεταλλικού συστήματος σωλήνωσης σε βάθος περίπου ενός μέτρου σε χαντάκι που είχε διανοίξει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Βιολάντα, από την δεξαμενή μέχρι το βιομηχανικό κτίριο όπου έγινε η έκρηξη. Συγκεκριμένα με φώναξε ο ιδιοκτήτης και μου είπε να του συνδέσω μία εξωτερική δεξαμενή προπανίου, που υπήρχε ήδη στο σημείο με το εν λόγω βιομηχανικό κτίριο. Όταν πήγα εκεί μαζί με τον ιδιοκτήτη είδα να έχει σκαφτεί ήδη ένα υπόγειο χαντάκι, βάθους περίπου ενός μέτρου το οποίο ξεκινούσε από την δεξαμενή και έφτανε μέχρι τα θεμέλια του κτιρίου. Σε αυτό το χαντάκι μου ζήτησε ο ιδιοκτήτης να τοποθετήσω μία σωλήνα μήκους 8 με 10 μέτρα περίπου ώστε να συνδεθεί η δεξαμενή με το κτίριο.

Και πρόσθεσε: «Εγώ τότε του είπα ότι θα έπρεπε να ρίξει και να στρώσει με μπετό το κάτω μέρος του καναλιού, καθώς και τα πλαϊνά τμήματα αυτού, ώστε η σωλήνα να μην είναι θαμμένη στο χώμα και ακριβώς από επάνω να υπάρχει μεταλλικό φρεάτιο, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση όταν χρειάζεται και να μπορεί να γίνεται επιθεώρηση για λόγους ασφαλείας. Επίσης του είπα ότι θα έπρεπε η σωλήνα να βαφτεί κι αφού στέγνωνε το χρώμα θα έπρεπε να περαστεί με μονωτικό υλικό.

«Εκείνος μου είπε χαρακτηριστικά: “Δεν θα ρίξω μπετόν ούτε θα φτιάξω φρεάτιο, εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω εγώ. Εσύ βάλε την σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα τι θα συμβεί”. Μετά από αυτό εγώ απλώς συνέδεσα την σωλήνα. Επίσης μου είχε ζητήσει ο ιδιοκτήτης να κάνω εγκαταστάσεις σωληνώσεων προπανίου από το εξωτερικό σημείο όπου σταματήσαμε και εντός του κτιρίου, ώστε να συνδεθούν διάφορες συσκευές, αλλά εγώ του αρνήθηκα αυτή την εγκατάσταση, γιατί θα ήταν πολύ επικίνδυνο, διότι δεν διέθετα την κατάλληλη πιστοποίηση».

Αυτή η έντονη οσμή γινόταν θέμα συζήτησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο εργοστάσιο. «Πριν από τις γιορτές και για περίπου μία εβδομάδα είχα δουλέψει στο ζυμωτήριο όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη. Είχα παρατηρήσει ότι κάποιες μέρες υπήρχε βαριά μυρωδιά και κάποιες εργαζόμενες είχαν παραπονεθεί ότι μύριζε κάτι έντονα σαν υγραέριο. Το είχαμε αναφέρει στον υπεύθυνο παραγωγής. Δεν θυμάμαι εάν μου είχε πει κάτι, αλλά με καθησύχασε. Κάποιες ημέρες υπήρχε μυρωδιά και άλλες όχι», τόνισε με τη σειρά του ο εργαζόμενος.

Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος παραγωγής δήλωσε πως γνώριζαν πως υπήρχε πρόβλημα στις δεξαμενές: «Εκείνο το βράδυ με κάλεσαν, ενώ κοιμόμουν και μου είπαν για την έκρηξη. Φτάνοντας στο εργοστάσιο, διαπίστωσα ότι οι δεξαμενές δεν είχαν πάθει τίποτα. Εκεί στο σημείο ήρθε και ο ιδιοκτήτης και με τράβηξε έξω για να με αποτρέψει να μπω μέσα. Στην ερώτησή σας αν είχε προκύψει κάποιο πρόβλημα με τις δεξαμενές, σας απαντώ ότι όταν οι δεξαμενές δεν έχουν σωστή πίεση στο εσωτερικό τους, τότε δημιουργείται πρόβλημα και εμφανίζεται σφάλμα. Δεν ψήνονται τα μπισκότα σωστά. Υπήρξε περίπτωση εργαζόμενος να μου αναφέρει μια δυσάρεστη μυρωδιά, σαν ψαρίλα, η οποία παραπέμπει σε ανάπτυξη θερμοκρασίας μοτέρ. Όντως του επιβεβαίωσα την οσμή που μου περιέγραψε και αμέσως αποκαταστήσαμε τη βλάβη. Ποτέ δεν μου είχαν αναφέρει οσμή υγραερίου».

