Πιθανότατα σε κατασκευαστικό λάθος και όχι στη διάβρωση των σωληνώσεων από την κακοκαιρία «Ντάνιελ» ή την πρόσφατη ασφαλτόστρωση οφείλεται η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, στο 6ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Καρδίτσας σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι ειδικοί έχουν αποτυπώσει το «δρομολόγιο» του προπανίου από τη δεξαμενή έως το υπόγειο του εργοστασίου, όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Το προπάνιο διέφυγε από διαβρωμένο χαλύβδινο σωλήνα, κινήθηκε υπόγεια και κατέληξε στο υπόγειο, εξερχόμενο από τρεις οπές στο σκυρόδεμα. Εκεί, η ανάφλεξη προκλήθηκε πιθανώς από σπινθήρα που δημιουργήθηκε από την αντλία νερού, οδηγώντας στην καταστροφική έκρηξη.

Οι αξιωματικοί πραγματοποίησαν διατρήσεις σε περίπου 30 μέτρα σωληνώσεων, σε οκτώ διαφορετικά σημεία κατά μήκος του αγωγού, εντοπίζοντας παρουσία προπανίου σε όλα τα σημεία, με τη συγκέντρωση να μειώνεται προς την εξωτερική πλευρά της επιχείρησης και το κιγκλίδωμα στον δρόμο.

Η έρευνα αποκλείει την επίδραση της κακοκαιρίας ή των ασφαλτοστρώσεων του περασμένου Αυγούστου, καθώς οι σωληνώσεις φαίνεται να υπέστησαν βλάβη λόγω αστοχίας στην αρχική κατασκευή. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι χαλύβδινοι σωλήνες δεν είχαν θωρακιστεί ούτε είχε τοποθετηθεί άμμος κατά την υπογειοποίησή τους, όπως προβλέπεται.

Η διάβρωση μήκους 7,5 μέτρων στο συγκεκριμένο τμήμα φαίνεται ότι οδήγησε στην αποκόλληση και διαρροή του προπανίου, δημιουργώντας τις συνθήκες για την τραγωδία.

Το έργα ασφαλτόστρωσης ενδέχεται να συμπίεσαν το έδαφος, καθιστώντας το πιο συμπαγές, με αποτέλεσμα το προπάνιο να κινηθεί μέσα από αυτό σαν «κανάλι» και να φτάσει στο υπόγειο της επιχείρησης.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξαν παραλείψεις ή ευθύνες από την πλευρά της κατασκευής και της συντήρησης των εγκαταστάσεων, προκειμένου να αποδοθούν τυχόν ευθύνες για το δυστύχημα.

Οι σωληνώσεις φέρονται να είχαν κατασκευαστεί και υπογειοποιηθεί το 2014 ή και νωρίτερα, γεγονός που σημαίνει ότι παρέμειναν επί περίπου 12 χρόνια χωρίς έλεγχο για πιθανή σκουριά ή διάβρωση.

Το αποκολλημένο τμήμα του σωλήνα θα εξεταστεί από τη Δευτέρα 9/2 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για να διαπιστωθεί η αιτία της διάβρωσης, ενώ δείγματα χώματος θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για έλεγχο του εγκλωβισμένου προπανίου και της σύστασης του εδάφους.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

