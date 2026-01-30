Εν μέσω των ερευνών για τα αίτια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε 5 γυναίκες, νέο οπτικό υλικό έρχεται στη δημοσιότητα.

Βίντεο-ντοκουμέντο που προβλήθηκε από το MEGA, καταγεγραμμένο από κάμερα ασφαλείας σε απόσταση περίπου 7 χιλιομέτρων από την εγκατάσταση, αποτυπώνει 2 διαδοχικές εκρήξεις.

Αρχικά καταγράφεται η πρώτη έκρηξη και, έξι δευτερόλεπτα αργότερα, ακολουθεί δεύτερη, μεγαλύτερης διάρκειας έκρηξη και ανάφλεξη, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων και γενικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, Γιώργος Λιατίφης, σε δηλώσεις του έκανε λόγο για ένα εργασιακό περιβάλλον με σοβαρές ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας και προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εργαζόμενοι είχαν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για έντονη οσμή υγραερίου, ακόμη και ημέρες πριν από το δυστύχημα. Όπως καταγγέλλει, η δυσοσμία ήταν τόσο έντονη που «δεν μπορούσαν να πάνε ούτε στις τουαλέτες», με την εργοδοσία να αποδίδει το πρόβλημα σε υγρό που είχε ριχτεί στον βόθρο και να καθησυχάζει το προσωπικό.

Παράλληλα, κάνει λόγο για αφόρητες θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία, που καθιστούσαν εξαιρετικά δύσκολη την εργασία, όπως διαπιστώθηκε και σε παλαιότερη αυτοψία μικτού κλιμακίου με τη συμμετοχή της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι καταγγελίες για παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης. Ο κ. Λιατίφης υποστηρίζει ότι η εργοδοσία εμπόδιζε συστηματικά την επικοινωνία του συνδικάτου με τους εργαζόμενους, φτάνοντας στο σημείο να καλεί την αστυνομία ακόμη και κατά τη διάρκεια προσπαθειών διεξαγωγής συνδικαλιστικών διαδικασιών.

Την ίδια ώρα, η εισαγγελική έρευνα ενισχύει το σενάριο της πολύμηνης διαρροής προπανίου από σωλήνα μεταφοράς. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το αέριο συσσωρεύτηκε σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου, δημιουργώντας συνθήκες ανάφλεξης, πιθανότατα από σπινθήρα αντλίας νερού.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και παλαιότερα έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που είχαν επισημάνει προβλήματα στην τοποθέτηση των δεξαμενών προπανίου, καθώς και καταθέσεις εργαζομένων που δηλώνουν ότι οι προειδοποιήσεις τους δεν εισακούστηκαν.