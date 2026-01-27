Βαθύ πένθος έχει σκεπάσει τα Τρίκαλα μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο της βιομηχανίας μπισκότων Βιολάντα, όπου έκρηξη και πυρκαγιά κόστισαν τη ζωή σε πέντε εργάτριες.

Η φωτιά δεν άφησε πίσω της μόνο καμένα υλικά και αποκαΐδια. Άφησε πέντε οικογένειες διαλυμένες, πέντε σπίτια βουβά. Πέντε γυναίκες που έφυγαν μέσα στη νύχτα για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ στις αγκαλιές των ανθρώπων τους.

Τα θύματα της τραγωδίας είναι η Έλενα Κατσαρού, η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, η Βούλα Μπουκοβάλα, η Αναστασία Νάσιου και η Αγάπη Μπούνοβα.

Η Έλενα Κατσαρού ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού και, σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν για πολλά χρόνια στη Βιολάντα. Γνώριζε τον χώρο, τους ρυθμούς και τις δυσκολίες της δουλειάς. Στο εργοστάσιο που αποτέλεσε για χρόνια τη «δεύτερη ζωή» της, εγκλωβίστηκε στις φλόγες και άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, ζούσε στα Τρίκαλα και μέχρι το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια. Οι συνθήκες της ζωής την οδήγησαν στη Βιολάντα, προκειμένου να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά της. Ο σύζυγός της βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, καθώς έξι χρόνια μετά την απώλεια του πατέρα του το 2018 – έπειτα από χειρουργική επέμβαση, για την οποία είχε καταγγείλει δημόσια γιατρούς – καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει μια νέα τραγωδία: να μεγαλώσει μόνος του τα παιδιά τους, χωρίς τη μητέρα που αποτελούσε την ψυχή του σπιτιού.

Η Βούλα Μπουκοβάλα, μητέρα τριών παιδιών, εργαζόταν στον χώρο της παραγωγής όταν σημειώθηκε η έκρηξη και εκδηλώθηκε η φωτιά μέσα στο εργοστάσιο. Ο χαμός της βύθισε στο πένθος την οικογένειά της και την τοπική κοινωνία.

Η Αναστασία Νάσιου είχε περάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλο μέρος της ζωής της στη Γερμανία, όπου εργάστηκε σκληρά στην ξενιτιά. Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα και μετρούσε τα χρόνια για τη συνταξιοδότησή της, ένα όνειρο που δεν πρόλαβε να ζήσει.

Η πέμπτη γυναίκα, η Αγάπη Μπούνοβα, ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά. Μια γυναίκα-στήριγμα για την οικογένειά της, που έφυγε αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η τραγωδία στη Βιολάντα έχει συγκλονίσει τα Τρίκαλα και ολόκληρη τη χώρα, με τα ερωτήματα γύρω από τα αίτια της έκρηξης και τις συνθήκες ασφάλειας να παραμένουν ανοιχτά, την ώρα που πέντε οικογένειες θρηνούν τις γυναίκες τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γυναίκες λίγες ώρες πριν την τραγωδία διασκέδαζαν μαζί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας.

