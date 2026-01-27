Οι τελευταίες εικόνες και βίντεο από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πριν την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και πυρκαγιάς στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται ανάφλεξη που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Το σενάριο που επικρατεί είναι να έγινε διαρροή αερίου μέσα από τους σωλήνες που οδηγούν στους φούρνους ή να υπήρξε κάποιο άλλο αίτιο το οποίο να προκάλεσε τη φονική έκρηξη.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, διαβεβαίωσε πως «η υπόθεση θα διερευνηθεί μέχρι τέλους, για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ο χώρος και να μη χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Ενδεχομένως σήμερα Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για το το τι προκάλεσε την πυρκαγιά».