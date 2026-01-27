«Eνδεχομένως να δημιουργήθηκε κάποιο εκρηκτικό μείγμα που εκτός από το προπάνιο, να υπήρχε κάποιας άλλης μορφής υγραέριο» ανέφερε στο ΕΡΤnews o πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και πυρκαγιάς στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, και για τον εντοπισμό μιας γυναίκας που αγνοείται.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται ανάφλεξη που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Το σενάριο που επικρατεί είναι να έγινε διαρροή αερίου μέσα από τους σωλήνες που οδηγούν στους φούρνους ή να υπήρξε κάποιο άλλο αίτιο το οποίο να προκάλεσε τη φονική έκρηξη.

Advertisement

Advertisement

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της Πυροσβεστικής ενδεχομένως να είχε γίνει έγχυση με κάποιο ειδικό υγρό προκειμένου να γίνεται αντιληπτό από τους αισθητήρες ασφαλείας του εργοστασίου.

Παράλληλα αναφέρθηκε και σε δύο, άλλα καταγεγραμμένα δυστυχήματα σε εργοστάσιο ζάχαρης και το άλλο σε εργοστάσιο αλεύρων, που έχουν συμβεί στο εξωτερικό και προκλήθηκαν από σπινθηρισμό στο εκρηκτικό μείγμα που είχε δημιουργηθεί.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, διαβεβαίωσε πως «η υπόθεση θα διερευνηθεί μέχρι τέλους, για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ο χώρος και να μη χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Ενδεχομένως σήμερα Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για το το τι προκάλεσε την πυρκαγιά».