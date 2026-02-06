Συνεχίζονται οι έρευνες για να εξακριβωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), υπό την επίβλεψη εισαγγελέα, πραγματοποίησε χθες Πέμπτη (05/02) εφόδους στο σπίτι και το γραφείο του ιδιοκτήτη της εταιρείας, στο λογιστήριο και στο σπίτι και το γραφείο του τεχνικού ασφαλείας.

Πηγή: ΕΡΤ

Κατασχέθηκαν έγγραφα, τεχνολογικός εξοπλισμός και υλικά που θεωρούνται κρίσιμα για την έρευνα των αιτιών και της λειτουργίας του εργοστασίου τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων για τη διαμόρφωση του τελικού πορίσματος.

Δείγματα από το χώμα και το προπάνιο συλλέγονται προκειμένου να αναλυθούν τα ποσοτικά και ποιοτικά τους στοιχεία από το Γενικό Χημείο του Κράτους.



Με φορητά συστήματα ανίχνευσης υδρογονανθράκων και διανοίγοντας μικρές οπές στο έδαφος θα χαρτογραφηθεί με ακρίβεια η παρουσία προπανίου που θα μπορούσε δυνητικά να προκαλέσει νέα έκρηξη.

Ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων καταγγέλλει σοβαρές παραλείψεις της εταιρείας, όπως πλημμελή δίκτυα σωληνώσεων, μη λειτουργικό σύστημα ανίχνευσης και διακοπής αερίου και έλλειψη αισθητήρων διαρροής.

