Πολλά ερωτήματα έχουν προκύψει για το δυστύχημα στο Βέλγιο, με τέσσερις νεκρούς καθώς και πέντε τραυματίες, έπειτα από τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο το πρωί της Τρίτης 26 Μαίου. Πέντε παιδιά που τραυματίστηκαν εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, με τα τρία από αυτά να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Παλεύουν» για τη ζωή τους τρεις μαθητές

Δύο από τα πέντε παιδιά που τραυματίστηκαν σοβαρά ενδέχεται να λάβουν εξιτήριο τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την βελγική Le Soir. Ωστόσο, η κατάσταση των υπολοίπων τριών παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, όπως δήλωσε η Γιολιέν Ρουφ, διευθύντρια του σχολείου «Richtpunt campus Buggenhout».

Η εισαγγελία της Ανατολικής Φλάνδρας δεν είναι ακόμη σε θέση να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες για την πορεία των ερευνών για το τρομερό δυστύχημα στο Βέλγιο όταν σχολικό συγκρούστηκε με τρένο.

Παράλληλα, ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου που ενεπλάκη στο πολύνεκρο δυστύχημα με τρένο το πρωί της Τρίτης στο Μπούγκενχαουτ, στο Βέλγιο, δεν είχε ποινικό μητρώο, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης η εισαγγελία της Ανατολικής Φλάνδρας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Αρνητικά τα τεστ στον μηχανοδηγό του τρένου

Οι αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι ο μηχανοδηγός του τρένου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών μετά το δυστύχημα στο Βέλγιο, με αμφότερα τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους και μάρτυρες, που είδαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο φέρεται να χτύπησε τη μπάρα της ισόπεδης διάβασης λίγο πριν συγκρουστεί με το τρένο. Οι ερευνητές προσπαθούν τώρα να εξακριβώσουν γιατί συνέβη αυτό.

Υπενθυμίζουμε ότι η τραγωδία στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους: τον 49χρονο οδηγό του σχολικού λεωφορείου, μια 27χρονη συνοδό και δύο παιδιά, ηλικίας 15 και 12 ετών, με καταγωγή από το Μπόρνεμ, κοντά στην Αμβέρσα. Άλλα πέντε παιδιά που επέβαιναν στο λεωφορείο τραυματίστηκαν σοβαρά.

Όλα τα παιδιά φοιτούν στο «Richtpunt campus Buggenhout», ένα σχολείο ειδικής αγωγής και είναι από 12 έως 15 ετών. Το σχολείο έχει, μάλιστα, δημιουργήσει έναν ειδικό χώρο μνήμης και συγκέντρωσης για τα θύματα, ενώ δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να παραμείνουν στα σπίτια τους την Τετάρτη (27.052.2026). Το εκπαιδευτικό ίδρυμα παρέχει ψυχολογική υποστήριξη.