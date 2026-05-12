Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Βέλγιο, όταν ένα επτάχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του όταν ισχυρή ριπή ανέμου σήκωσε στον αέρα φουσκωτό κάστρο μέσα στο οποίο έπαιζε.

Το δυστύχημα συνέβη το Σάββατο 9 Μαΐου, κατά τη διάρκεια τοπικού παιδικού ποδοσφαιρικού τουρνουά στο Hamme της ανατολικής Φλάνδρας. Το αγόρι, ο Jean Kylian Essombe, βρισκόταν μέσα στο φουσκωτό μαζί με φίλους του, σε μια εκδήλωση που είχε εορταστικό χαρακτήρα και συγκέντρωνε πολλές οικογένειες.

Drama op jeugdtoernooi in België: jongen (7) overlijdt na val van springkasteel, meerdere kinderen lichtgewond https://t.co/oh7T9REhXL — AD.nl (@ADnl) May 10, 2026

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, ωστόσο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα πάντα άλλαξαν, όταν ξαφνική και ισχυρή ριπή ανέμου σήκωσε το φουσκωτό κάστρο στον αέρα και το αναποδογύρισε. Το 7χρονο παιδί εκτοξεύτηκε πάνω από το γήπεδο ποδοσφαίρου και κατέληξε να πέσει πάνω σε φράχτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν πληρώματα έκτακτης ανάγκης που παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρύτερα άλλα τρία παιδιά, τα οποία νοσηλεύονται χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο.

Boy, seven, is killed when bouncy castle is blown into the air by sudden gust of wind in Belgium https://t.co/4nbFslNe4O — Daily Mail (@DailyMail) May 11, 2026

Οι εισαγγελικές αρχές της Ανατολικής Φλάνδρας έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Μεταξύ άλλων εξετάζεται αν το φουσκωτό κάστρο ήταν σωστά αγκυρωμένο στους πασσάλους του και αν τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες ασφαλείας, ενώ στο σημείο έχει σταλεί και εμπειρογνώμονας.

Ο σύλλογος VW Hamme, που είχε αναλάβει τη διοργάνωση του τουρνουά, δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και ανέφερε: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και την ομάδα του φίλου μας, Jean».

Με πληροφορίες από People