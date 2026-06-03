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Δύο θανατηφόρα τροχαία με θύματα πεζούς σημειώθηκαν χθες στην Αττική, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 75χρονος και μία 72χρονη.

Το πρώτο δυστύχημα σημειώθηκε στις 16:50 στη συμβολή της Λεωφόρου ΝΑΤΟ με την οδό Θρασυβούλου, στον Ασπρόπυργο, όταν ο 75χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό και τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

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Για την υπόθεση συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού, 54χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το δεύτερο δυστύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Τυρταίου 34 στις Αφίδνες με θύμα μια 72χρονη γυναίκα η οποία παρασύρθηκε επίσης από φορτηγό και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η 72χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 64χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα.

Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση και για τα δύο δυστυχήματα, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι παρασύρσεις.