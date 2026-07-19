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Οι Άγγλοι προηγήθηκαν με τέσσερα τέρματα στο πρώτο ημίχρονο, χάρη στα γκολ των Ράις, Κόνσα και δύο του Σάκα.

Ο Εμπαπέ σημείωσε δύο γκολ για τη Γαλλία, φτάνοντας συνολικά τα δέκα τέρματα στη διοργάνωση και διεκδικώντας το χρυσό παπούτσι.

Οι Γάλλοι μείωσαν το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο Σάκα και ο Μπέλιγχαμ διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα υπέρ της Αγγλίας.

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Την τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 2026 κατάφεραν να πάρουν οι Άγγλοι κερδίζοντας την Γαλλία του Εμπαπέ με 6-4!

Οι Άγγλοι προηγήθηκαν με τέσσερα γκολ στο ημίχρονο, αλλά ο Εμπαπέ κατάφερε να σκοράρει δύο φορές φτάνοντας τα δέκα γκολ, ενώ έδωσε και μία ασίστ παίρνοντας το προβάδισμα απέναντι στον Μέσι, που παίζει σήμερα, για το χρυσό παπούτσι.

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Οι Γάλλοι μείωσαν σε 3-4 και σε 4-5, αλλά ο Μπέλιγχαμ έβαλε τη σφραγίδα στο… παρανοϊκό 4-6 των Άγγλων, που τους έβαλε στην 3άδα του Μουντιάλ 2026.

Τέσσερα γκολ στο ημίχρονο η Αγγλία

Ένα πλασέ του Ράις στο 3ο λεπτό άφησε άγαλμα τον Μενιάν για το 0-1 των Άγγλων. Με τον μέσο της Άρσεναλ να σερβίρει και το δεύτερο γκολ των «τριών λιονταριών», όταν μετά από κόρνερ βρήκε το κεφάλι του Κόνσα, που νίκησε τον Ραμπιό στον αέρα για το 0-2.

England Wins FIFA World Cup Bronze 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷



England beats France 6-4 in a 10-goal thriller to win bronze.



Bukayo Saka steals the show with a historic hat-trick pic.twitter.com/tsWuYtLusO — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) July 19, 2026

Η Γαλλία δεν είχε την παραμικρή διάθεση να μαρκάρει, με τους Άγγλους να περνούν από το κέντρο με όποιον τρόπο θέλουν. Κάτι που τους έδωσε αρκετές ευκαιρίες να σκοράρουν και άλλα γκολ, με τον Σάκα τελικά στο 37′ να εκτελεί τρίτη φορά τον Μενιάν.

Ο εξτρέμ της Άρσεναλ δεν αγωνίστηκε στον ημιτελικό με την Αργεντινή και για την απόφαση αυτήν ο Τούχελ επικρίθηκε. Θέλοντας μάλλον να δείξει το λάθος του προπονητή του, ο Σάκα κοντρόλαρε την πολύ ωραία πάσα του Έζε και με ένα πολύ όμορφο σουτ στη δεξιά γωνία, έγραψε το 0-4.

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Ο Εμπαπέ πέτυχε αυτό που ήθελε σε ένα παρανοϊκό ημίχρονο για τον μικρό τελικό του Μουντιάλ 2026

Ο Ντεσάν στο τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο της Γαλλίας, αποφάσισε ότι δε γίνεται να αποχαιρετήσει με έναν διασυρμό. Στο παιχνίδι πέρασαν οι Ντιν, Μπαρκολά, Ντεμπελέ και ξαφνικά οι Γάλλοι έπαιξαν για την τιμή τους.

Τρία λεπτά τους πήρε στο δεύτερο ημίχρονο για να σκοράρουν για πρώτη φορά στο παιχνίδι της τρίτης θέσης. Ο Εμπαπέ με ένα σπουδαίο τελείωμα, μετά από την πολύ ωραία ενέργεια του Ολίσε, νίκησε για πρώτη φορά τον Χέντερσον για το 1-4.

Έξι λεπτά αργότερα, στο 54′ ήταν η σειρά του Μπαρκολά να σκοράρει και να μειώσει σε 2-4.

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Ξαφνικά το μομέντουμ άλλαξε και στο γήπεδο έμοιαζε να πατάει μόνο μία ομάδα. Οι Γάλλοι έφταναν με τεράστια ευκολία στην περιοχή και αφού ο Ντεμπελέ δεν τα κατάφερε στο 57′, ήρθε ο Εμπαπέ ξανά για να σκοράρει το δέκατο γκολ του στο Μουντιάλ 2026 και να μειώσει σε 3-4.

Μάλιστα, οι Γάλλοι έχασαν και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ντεμπελέ στο 81′, λίγο πριν ο Σάκα έρθει για να τελειώσει το ματς. Ο Γκούστο ανέτρεψε τον αντίπαλό του, ο Σάκα πήρε την μπάλα και εκτέλεσε για το χατ τρικ, γράφοντας το 3-5 και τελειώνοντας ουσιαστικά το ματς στο 87′.

Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύαμε. Ο Ντεμπελέ κατάφερε να σκοράρει ξανά, εκτελώντας τον Χέντερσον στην αριστερή του γωνία στο 90+6′.

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Με τους Γάλλους να έχουν περίπου 2-3 λεπτά για να κυνηγήσουν ξανά την παράταση, κάτι που προσπάθησαν πιέζοντας ψηλά. Αλλά αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Αγγλία να φύγει μπροστά και στον Μπέλιγχαμ να φτάσει από τη μικρή περιοχή για να γράψει το 4-6 και να σφραγίσει το τελικό σκορ στον πιο τρελό μικρό τελικό όλων των εποχών.