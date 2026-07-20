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Ο Αμερικανός πρόεδρος μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια και τον γιο τους Μπάρον βρέθηκαν σε σουίτα με τον πρόεδρο της FIFA και ξένους αξιωματούχους.

Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Τραμπ παρευρέθηκαν επίσης στο γεγονός, επιλέγοντας διαφορετικές ενδυματολογικές εμφανίσεις που σχολιάστηκαν για την κομψότητά τους.

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Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου συγκέντρωσε τα βλέμματα όλου του κόσμου και από αυτό το κορυφαίο γεγονός δεν θα απουσίαζε φυσικά ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένειά του.

Ο 80χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ και η 56χρονη Πρώτη Κυρία καθώς και ο γιος τους Μπάρον, παρακολούθησαν τον αγώνα από σουίτα, μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ και την πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, όπως επίσης και τον βασιλιά Φελίπε και τη βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας.

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Η Μελάνια Τραμπ εντυπωσίασε με την κομψή της εμφάνιση, επιλέγοντας μια χαλαρή αλλά ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση, φορώντας λευκό φαρδύ παντελόνι και ασορτί λευκό τοπ.

Το σύνολό της ολοκλήρωσε με ένα χακί bomber jacket, διακοσμημένο με κόκκινες, λευκές και μπλε ρίγες στα μανίκια. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς ενώ το λουκ της συμπλήρωναν μεγάλα γυαλιά ηλίου τύπου aviator με φακούς- καθρέφτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε μια κλασική εμφάνιση με σκούρο μπλε κοστούμι και έντονη κόκκινη γραβάτα. Ίδια γραβάτα φόρεσε και ο μικρότερος γιος του, Μπάρον Τραμπ, αλλά τη συνδύασε με μαύρο κοστούμι.

Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Τραμπ δεν ήταν στην ίδια σουίτα, με την Ιβάνκα να τραβά τα βλέμματα με την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Μάλιστα, η Ιβάνκα μοιράστηκε λίγο πριν από τη σέντρα, στιγμιότυπα από την εμφάνισή της. Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα κίτρινο ριγέ φόρεμα με halter λαιμόκοψη και ανοιχτή πλάτη, που αναδείκνυε τους γυμνασμένους ώμους της. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με λευκές πλατφόρμες και λευκό clutch. Ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ επέλεξε ένα λευκό πουκάμισο και χακί παντελόνι.

Φόρεμα επέλεξε και η 32χρονη Τίφανι Τραμπ φορώντας ένα μακρύ ταμπά φόρεμα – πουκάμισο με γιακά, μαύρα σανδάλια και σκούρα γυαλιά ηλίου, ενώ ο σύζυγός της Μάικλ Μπούλος προτίμησε ένα total black σύνολο.

Η 39χρονη Μπετίνα ήταν εξίσου κομψή, επιλέγοντας λευκό σακάκι σε συνδυασμό με ασορτί λευκό παντελόνι ενώ ο 48χρονος Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ φόρεσε λευκό πουκάμισο, γκρι παντελόνι και σκούρο σακάκι.

Η 43χρονη Λάρα Τραμπ εμφανίστηκε με ένα φόρεμα – πουκάμισο με ζώνη στη μέση, ενώ ο 42χρονος Έρικ Τραμπ επέλεξε εμφάνιση παρόμοια με εκείνη του αδερφού του, Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ.