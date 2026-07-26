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Η 43χρονη influencer είχε καταγγείλει δημόσια στο TikTok τον σύζυγό της για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε ανήλικη αθλήτρια που προπονούσε.

Ο δράστης παραβίασε την προστατευτική εντολή που του είχε επιβληθεί από το δικαστήριο, η οποία τον υποχρέωνε να διατηρεί απόσταση από την 43χρονη.

Συγγενείς και φίλοι ξεκίνησαν εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης μέσω διαδικτύου για να στηρίξουν τα δύο ανήλικα παιδιά της άτυχης γυναίκας που έμειναν ορφανά.

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Μια σοκαριστική υπόθεση γυναικοκτονίας που κατέληξε και σε αυτοκτονία του δράστη έχει συγκλονίσει την πόλη Οουάσο της Οκλαχόμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η 43χρονη influencer Σάρα Γκίλσον έχασε τη ζωή της όταν ο εν διαστάσει σύζυγός της, Τζερεμάια «Σον» Ντάφι, εισέβαλε στο σπίτι της και την πυροβόλησε. Στη συνέχεια, ο 48χρονος αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου η Γκίλσον είχε ανεβάσει στο TikTok ένα βίντεο, στο οποίο κατηγορούσε δημόσια τον σύζυγό της για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε ανήλικη αθλήτρια που προπονούσε.

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Influencer Sara Gilson Heard ‘Screaming and Crying’ by 911 Dispatcher Before Husband Killed Her After Pedophilia Accusations https://t.co/JYXe1v27GY — People (@people) July 25, 2026

Το βίντεο στο TikTok και οι καταγγελίες

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η δολοφονία έγινε στις 23 Ιουλίου, όταν ο Ντάφι φέρεται να παραβίασε την προστατευτική εντολή που ίσχυε εις βάρος του, μπήκε στο σπίτι της 43χρονης και την πυροβόλησε πριν βάλει τέλος και στη δική του ζωή.

Influencer Sara Gilson Allegedly Killed By Husband After Accusing Him of Pedophilia https://t.co/RX1IfJZ2hB — TMZ (@TMZ) July 25, 2026

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 11 Ιουλίου, η Γκίλσον είχε συμμετάσχει στο δημοφιλές trend του TikTok με θέμα το «ντοκιμαντέρ του Netflix», επιλέγοντας όμως να το χρησιμοποιήσει για να περιγράψει όσα, όπως υποστήριζε, βίωνε στην προσωπική της ζωή.

Στην ανάρτησή της είχε γράψει:

Οι καταγγελίες για τη συμπεριφορά του 48χρονου

Οι ισχυρισμοί της βασίζονταν σε δικαστικά έγγραφα που είχαν ήδη κατατεθεί. Στις 10 Ιουνίου, η μητέρα μιας 15χρονης αθλήτριας, την οποία προπονούσε ο Ντάφι, είχε ζητήσει την έκδοση προστατευτικής εντολής εις βάρος του.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, άλλος προπονητής φέρεται να είδε τον 48χρονο να φιλά και να αγγίζει ανάρμοστα την ανήλικη. Παράλληλα, η 15χρονη φέρεται να αποκάλυψε ότι δεχόταν ακατάλληλα μηνύματα από τον προπονητή της, ενώ εκείνος την καλούσε στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε κατά τη διάρκεια αγωνιστικού ταξιδιού. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, της είχε προσφέρει χρήματα ώστε να μη μιλήσει για όσα είχαν συμβεί.

Την ίδια ημέρα, η Γκίλσον προσέφυγε επίσης στη Δικαιοσύνη, ζητώντας έκτακτη προστατευτική εντολή. Όπως ανέφερε στην αίτησή της, ο σύζυγός της είχε στην κατοχή του όπλο, είχε απειλήσει να αυτοκτονήσει και στη συνέχεια είχε αποχωρήσει από το σπίτι.

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A TikTok influencer who publicly accused her estranged husband of being a paedophile in a viral video was gunned down by him just days later in a chilling murder-suicide.https://t.co/ueabYBUf94 — PerthNow (@perthnow) July 26, 2026

Το δικαστήριο διέταξε τον Ντάφι να εγκαταλείψει την οικογενειακή κατοικία και να μην πλησιάζει τη σύζυγό του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Η ισχύς της εντολής είχε παραταθεί έως τις 24 Αυγούστου.

Παρά τις καταγγελίες, μέχρι τη δολοφονία δεν είχε συλληφθεί ούτε είχαν απαγγελθεί εις βάρος του επίσημες κατηγορίες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν βρισκόταν σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα.

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Οι τελευταίες αναρτήσεις της 43χρονης

Λίγο πριν από τον θάνατό της, η Γκίλσον είχε δημοσιεύσει ακόμη δύο βίντεο στο TikTok. Στο πρώτο, όπου εμφανιζόταν μαζί με φίλη της σε βάρκα, είχε γράψει:

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή της, στην οποία βρισκόταν πάνω σε γιοτ, είχε σημειώσει:

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«Μακάρι ό,τι και να γίνει, να μην με ξαναβρεί ποτέ». Advertisement

Από την άλλη πλευρά, ο λογαριασμός του Ντάφι στο TikTok περιείχε αναρτήσεις που αρκετοί χαρακτήρισαν ανησυχητικές. Σε μία από αυτές είχε γράψει:

«Είσαι άρρωστος αν σου αρέσει να τραβάς τρίχες και να δαγκώνεις». Advertisement

Σε άλλο βίντεο σχολίαζε:

«Προφανώς, ο πρώην κάθε κοριτσιού ήταν τοξικός, ελεγκτικός και χειριστικός».

Συγκέντρωση χρημάτων για τα δύο παιδιά της

Μετά την τραγωδία, συγγενείς και φίλοι δημιούργησαν καμπάνια στο GoFundMe για την οικονομική ενίσχυση των δύο ανήλικων παιδιών της Γκίλσον, τα οποία έμειναν ορφανά.

Στο μήνυμα της εκστρατείας αναφέρεται:

«Η ξαφνική και σπαρακτική απώλειά της άφησε μια ολόκληρη κοινότητα να θρηνεί, αλλά τη μεγαλύτερη απώλεια την αισθάνονται τα δύο πολύτιμα παιδιά της, τα οποία πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουν τη ζωή χωρίς την αγαπημένη τους μητέρα. Τα παιδιά της ήταν το κέντρο του κόσμου της και ό,τι έκανε ήταν για αυτά. Τα αγαπούσε πολύ, εργαζόταν σκληρά για να τα φροντίσει και ονειρευόταν να τους χαρίσει την καλύτερη δυνατή ζωή».

Oklahoma TikToker Sara Gilson was killed in an apparent murder-suicide less than two weeks after posting a viral video accusing her estranged husband of being a pedophile. Police say she had an active protective order against him. #US #Crime #News pic.twitter.com/3rBZepz0qR — Cyrus (@Cyrus_In_The_X) July 25, 2026