Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εργαζόμενος συντήρησης εγκλωβίστηκε για επτά ώρες σε ύψος 40 μέτρων πάνω σε πινακίδα πρατηρίου καυσίμων λόγω βλάβης στο ανυψωτικό του μηχάνημα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αδυνατούσαν να προσεγγίσουν το σημείο με τον εξοπλισμό τους και αναζήτησαν ειδικό ανυψωτικό όχημα από γειτονική περιοχή.

Το εξειδικευμένο όχημα μεταφέρθηκε στο σημείο με αστυνομική συνοδεία και επέτρεψε τον ασφαλή απεγκλωβισμό του εργαζόμενου από την πινακίδα.

Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς εμφάνισε συμπτώματα αφυδάτωσης κατά τη διάρκεια της πολύωρης παραμονής του στην κατασκευή.

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Μια πολύωρη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στο Ιλινόις των ΗΠΑ, όταν εργαζόμενος συντήρησης εγκλωβίστηκε σε ύψος σχεδόν 40 μέτρων, πάνω σε πινακίδα πρατηρίου καυσίμων, εξαιτίας βλάβης στο ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμοποιούσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) στην πόλη Γουίλμιγκτον, με τον εργαζόμενο να παραμένει ακινητοποιημένος για σχεδόν επτά ώρες, καθώς κάθε προσπάθεια άμεσης διάσωσης αποδείχθηκε αδύνατη.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι οι σκάλες που διέθεταν δεν έφταναν στο απαιτούμενο ύψος, ενώ η μεταλλική κατασκευή της πινακίδας δεν διέθετε σκάλα ή άλλο μέσο πρόσβασης. Έτσι, οι αρχές αναγκάστηκαν να αναζητήσουν ειδικό ανυψωτικό όχημα, το οποίο εντοπίστηκε περίπου 27 χιλιόμετρα μακριά και μεταφέρθηκε με τη συνοδεία της αστυνομίας.

Χάρη στον εξειδικευμένο εξοπλισμό, ο εργαζόμενος απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια, δίνοντας τέλος στην πολύωρη περιπέτειά του. Η επιχείρηση έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο ίδιος, γνωστός ως «AJ», ευχαρίστησε δημόσια τους διασώστες για την κινητοποίησή τους.

Βρήκαν ειδικό ανυψωτικό για να τον κατεβάσουν

«Ευχαριστώ κάθε υπηρεσία που βρέθηκε εκεί για μένα σήμερα. Το εκτίμησα πραγματικά. Η στιγμή που είδα το ειδικό ανυψωτικό να φτάνει με αστυνομική συνοδεία ήταν το καλύτερο σημείο της ημέρας μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο AJ δημοσίευσε επίσης φωτογραφία από το σημείο όπου είχε εγκλωβιστεί, εξηγώντας ότι δεν μπορούσε καν να σταθεί όρθιος. «Ήμουν εκεί πάνω σε αυτό. Δεν μπορούσα να σταθώ κανονικά και όλη η κατασκευή κουνιόταν από τον αέρα. Ήταν πραγματικά μαρτυρικό. Έμεινα εκεί περίπου 6,5 ώρες συνολικά», ανέφερε.

Παρότι η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι δεν υπέστη τραυματισμούς, ο ίδιος αποκάλυψε πως εμφάνισε έντονα συμπτώματα αφυδάτωσης, γεγονός που οδήγησε τον συνάδελφό του να ζητήσει άμεσα βοήθεια. Μετά τη διάσωσή του μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Αναφερόμενος στην εμπειρία του, σχολίασε πως η τηλεοπτική κάλυψη έδινε την εντύπωση ότι επρόκειτο για μια εύκολη περιπέτεια. «Η αδρεναλίνη μου εκτοξεύτηκε μόλις είδα το ανυψωτικό να πλησιάζει και μου έδωσε επιπλέον δυνάμεις. Όταν όμως έπεσε η αδρεναλίνη, ένιωθα χάλια όλο το βράδυ και ακόμα νιώθω έτσι», είπε.