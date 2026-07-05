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Ο περιπατητής εντοπίστηκε μετά από πολύωρη επιχείρηση και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στα Θεοδώριανα, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο έχοντας καλή υγεία.

Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη για σωστή προετοιμασία και προσοχή κατά την πεζοπορία σε ορεινές περιοχές με ιδιαίτερα απαιτητική μορφολογία.

Πρόσφατα έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά εγκλωβισμών και τραυματισμών περιπατητών σε ορεινά μονοπάτια, φαράγγια και δυσπρόσιτες περιοχές σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.

Οι διασωστικές αρχές τονίζουν τη σημασία της λήψης μέτρων ασφαλείας και της άμεσης κλήσης στο 112 σε περίπτωση ανάγκης από τους πεζοπόρους.

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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Αίσιο τέλος είχε η πολύωρη επιχείρηση διάσωσης ενός 58χρονου Γάλλου περιπατητή, ο οποίος είχε αποκλειστεί σε δύσβατο και απόκρημνο σημείο στα Τζουμέρκα, βόρεια των Θεοδωριανών Άρτας. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της 5ης ΕΜΑΚ ήταν άμεση, όμως η μορφολογία της περιοχής έκανε την προσέγγιση εξαιρετικά δύσκολη.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για τον αποκλεισμό του αλλοδαπού περιπατητή μετά τις 10 το πρωί. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού και ασφαλούς απεγκλωβισμού, η οποία ολοκληρώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ. Ο 58χρονος εντοπίστηκε, μεταφέρθηκε με ασφάλεια και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο στα Θεοδώριανα. Ευτυχώς, είναι καλά στην υγεία του.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της προετοιμασίας πριν από κάθε πεζοπορική διαδρομή, ιδίως σε ορεινές περιοχές όπως τα Τζουμέρκα, όπου η φυσική ομορφιά συνυπάρχει με απαιτητικά μονοπάτια, μεγάλες κλίσεις, χαράδρες και περιορισμένη πρόσβαση οχημάτων. Ακόμη και ένας έμπειρος περιπατητής μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση, αν χάσει τον προσανατολισμό του, αν αλλάξει ο καιρός ή αν υποτιμήσει τη δυσκολία της διαδρομής.

Δεν είναι η πρώτη φορά μέσα στις τελευταίες εβδομάδες που οι διασωστικές αρχές καλούνται να επέμβουν σε ορεινά μονοπάτια, φαράγγια και δυσπρόσιτες παραλίες. Στις 3 Ιουλίου, στον Όλυμπο, 66χρονη περιπατήτρια τραυματίστηκε σε μονοπάτι πάνω από τα 2.000 μέτρα, κοντά στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός». Για τη μεταφορά της κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες από Κατερίνη και Λιτόχωρο, μαζί με την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 19 Ιουνίου, πάλι στον Όλυμπο, δύο 22χρονοι περιπατητές αποπροσανατολίστηκαν σε δύσβατη περιοχή, με τον έναν να έχει τραυματιστεί στο πόδι. Η επιχείρηση ήταν ολονύχτια και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί, με συμμετοχή 18 πυροσβεστών και ορειβατικών ομάδων της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ.

Στην Κεφαλονιά, στις 5 Ιουνίου, 62χρονη Πολωνή τουρίστρια τραυματίστηκε προσπαθώντας να προσεγγίσει τη δυσπρόσιτη παραλία Φτέρη. Οι συνταξιδιώτες της κάλεσαν το 112 και κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Αργοστολίου και τη 16η ΕΜΟΔΕ.

Ανάλογη επιχείρηση είχε στηθεί στις 26 Μαΐου στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης στα Χανιά για 67χρονο Γάλλο τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο Χανίων.

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Στις 15 Ιουνίου, στο φαράγγι του Ρίχτη στη Σητεία, άλλος 58χρονος Γάλλος τουρίστας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, έχασε για λίγα λεπτά τις αισθήσεις του και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής και εθελοντών διασωστών.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Είναι και βουνά, φαράγγια, μονοπάτια, απόκρημνες πλαγιές και περιοχές όπου η απροσεξία μπορεί να μετατραπεί σε περιπέτεια. Χρειάζονται σωστά παπούτσια, νερό, φορτισμένο κινητό, ενημέρωση τρίτων για τη διαδρομή, αποφυγή μοναχικής πεζοπορίας και άμεση κλήση στο 112 σε περίπτωση ανάγκης.

Οι διασώστες αποδεικνύουν κάθε φορά την ετοιμότητά τους. Το ζητούμενο είναι να μην καλούνται να παλεύουν με το βουνό για λάθη που μπορούν να αποφευχθούν.

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