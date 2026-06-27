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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάσωση δύο ατόμων στη θαλάσσια περιοχή της Περγούσας στη Νίσυρο, μετά την ημιβύθιση του ιστιοφόρου στο οποίο επέβαιναν.

Επιχείρηση διάσωσης στη Νίσυρο

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκαν, μετεπιβιβάστηκαν σε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νισύρου και είναι καλά στην υγεία τους.

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Δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή ανάγκη για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.



