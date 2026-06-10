Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε μια συντονισμένη επιχείρηση κρατικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διάσωση και ο απεγκλωβισμός ενός ενήλικου αρσενικού λύκου στην ανατολική Αττική. Το άγριο ζώο είχε παγιδευτεί σε παράνομη θηλιά, η οποία είχε τοποθετηθεί σε αγροτική έκταση με αμπέλια και ελιές, πιθανότατα για τη σύλληψη αγριόχοιρων και ασβών.

Διάσωση λύκου στην Ανατολική Αττική

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Μετά από ειδοποίηση της Δασικής Υπηρεσίας, στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Δασαρχείου Καπανδριτίου, της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες του Συλλόγου Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ» και της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ».

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης επιχείρησης, οι ειδικοί κατάφεραν να απελευθερώσουν με ασφάλεια τον λύκο.

Η μετέπειτα πορεία του λύκου, που παρακολουθείται μέσω δορυφορικού κολάρου, επιβεβαιώνει επιπλέον τις εντυπωσιακές δυνατότητες διασποράς του είδους σε μεγάλες αποστάσεις. Με τον μηχανισμό της διασποράς οι λύκοι μπορούν να εποικήσουν νέες περιοχές, όπως πρόσφατα στην Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχει το κολάρο εντοπισμού, τις πρώτες ημέρες διαπιστώθηκε ότι το ζώο παρουσίαζε μεγάλα διαστήματα ακινησίας, εξαιτίας ενδεχόμενων τραυματισμών που προκάλεσε η πολύωρη παραμονή του στην παράνομη θηλιά. Παρόλα αυτά, όχι μόνον κατόρθωσε τελικά να επιβιώσει αλλά πριν από λίγες μέρες εγκατέλειψε την περιοχή και ξεκίνησε διασπορά, με κατεύθυνση προς βόρειοδυτικά, διανύοντας ήδη μια απόσταση τουλάχιστον 200 χιλιομέτρων μέσα σε 10 ημέρες. Δεδομένα τηλεμετρίας της «Καλλιστώς» από άλλους λύκους καθώς και από την διεθνή βιβλιογραφία δείχνουν ότι η διασπορά των λύκων μπορεί να παρατηρηθεί σε αποστάσεις πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Λίγα λόγια για το ευρωπαϊκό έργο LIFE Wild Wolf

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Wild Wolf αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων που μπορούν να διευκολύνουν και να καταστήσουν ανεκτή την παρουσία των λύκων σε περιαστικές περιοχές στην Ευρώπη. Στοχεύει σε μία ισορροπημένη και μακροπρόθεσμη διατήρηση των λύκων σε περιαστικές περιοχές οχτώ χωρών της νότιας και κεντρικής Ευρώπης (Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Κροατία, Πορτογαλία, Σουηδία, Σλοβενία και Τσεχία), μέσα από τη βελτίωση της τεχνικής και επιχειρησιακής ικανότητας των αρμόδιων αρχών να διαχειρίζονται και να αποτρέπουν συγκρούσεις που σχετίζονται με τον άνθρωπο.

Παράλληλα, ενθαρρύνει βιώσιμες πρακτικές που διατηρούν την άγρια φύση του λύκου και βελτιώνουν την ικανότητα των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που δυνητικά δημιουργούν. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συγκαταλέγονται πανεπιστήμια, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, προστατευόμενες περιοχές, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κυνηγετικές ομοσπονδίες.

Στην Ελλάδα περιοχή του έργου είναι το Εθνικό Πάρκο της Πάρνηθας ενώ εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος πραγματοποιείται πιλοτικά και σε άλλες περιοχές. Εταίροι στο έργο από ελληνικής πλευράς είναι η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) με κομβική τη συμβολή της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου.