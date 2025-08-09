Βελτιωμένη είναι εικόνα στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ανατολική Αττική και δυστυχώς εκτός ζημιές σε περιουσίες προκάλεσε και το άδικο θάνατο ενός ηλικιωμένου άνδρα.

Η πυρκαγιά άρχισε από την Κερατέα και έφτασε μέχρι την Ανάβυσο προκαλώντας μια τεράστια κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης που έδιναν μάχη και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για να τη θέσουν υπό έλεγχο και με τους ισχυρούς ανέμουν να δυσκολεύουν το έργο τους καθιστώντας επίσης εξαιρετικά επιίνδυνο.

Σήμερα, από τα ξημερώματα επέστρεψαν στην μάχη τα εναέρια μέσα και υπάρχουν ελπίδες πως η φωτιά που φάνηκε να είναι σε ύφεση θα ετίθετο υπό έλεγχο.

Τη νύχτα καταγράφηκαν νέες νέες αναζωπυρώσεις και ξεπήδησαν νέα πύρινα μέτωπα με αποτέλεσμα να σταλούν μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις των οικισμών Άγιος Νικόλαος, Μαύρο Λιθάρι και Χάρβαλο.

Το πύρινο μέτωπο στην περιοχή της Κερατέα είναι σε ύφεση αλλά η φωτιά μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Αττικής με τις φλόγες να κινούνται πλέον προς παραλιακές ζώνες, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν διαρκώς για να αποτρέψουν την εξάπλωση.

Οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν την πυρκαγιά με το πρόβλημα να εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στον οικισμό Θυμάρι, όπου υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις και στο Χάρβαλο που υπήρξε νέα αναζωπύρωση με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112.

Το μέτωπο στην Τριανταφυλλιά περίπου από τις 2:00 τα ξημερώματα είναι σε ύφεση. Λίγο μετά τις 4:30 το μέτωπο στο Θυμάρι παρουσίασε καλύτερη εικόνα, ωστόσο υπάρχουν διάσπαρτες εστίες που εξακολουθούν να καίνε. Μάλιστα λίγο μετά τις 5:30 μία νέα σοβαρή αναζωπύρωση δημιούργησε ένα νέο μέτωπο στην περιοχή. Με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να προσπαθούν να την περιορίσουν.

Λίγο μετά τις 4:30 εστάλη μήνυμα 112 για τις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο ξέσπασε μία νέα εστία φωτιάς.

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι απομακρυνθείτε προς Αθήνα», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Περίπου στις 6:30 ήχησε νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση στην περιοχή Χάρβαλο. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, αλλά και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ έχουν προχωρήσει σε 200 απεγκλωβισμούς πολιτών, εκ των οποίων οι 35 από το γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική. η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων και πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα, τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες ‘Αμεσης Επέμβασης. Μέχρι αυτή τη στιγμή οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου «Η ΑΡΓΩ», μεταφέροντας 7 ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».