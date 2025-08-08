Ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του από τη μεγάλη φωτιά που καίει ανεξέλεγκτη από το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κερατέα. Ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από πλινθόκτιστο κτίσμα, στην περιοχή Τογάνι.



Οι φλόγες έχουν κάψει σπίτια, ενώ οι Αρχές μέχρι τώρα έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 124 απεγκλωβισμούς κατοίκων.



Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για τη φωτιά στην Κερατέα. Οι περιοχές που έχουν εκκενωθεί είναι: Μαλιαστέκα,Αγίασμα, Χάρβαλο, Δροσιά, Δημολάκι, Συνερίνα, Παλαιά Φώκαια, ΑΤΕ, Χάρακας, Λεγρενά, Τριανταφυλλιά, Φέριζα, Όλυμπος και Θυμάρι.

Δύσκολη αναμένεται να είναι η νύχτα για τους κατοίκους της περιοχής της Κερατέας, αλλά και τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνεχίζεται, κάτω από ισχυρούς ανέμους και χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων μέχρι το ξημέρωμα.

Κόλαση φωτιάς στο μέτωπο της Κερατέας και ολονύχτια μάχη, με τις φλόγες, να έχουν φτάσει έως την Ανάβυσσο και την ευρύτερη περιοχή. Η μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών και εθελοντών για την κατέσβαση της πυρκαγιάς συνεχίζεται και θα δοθεί έως το πρωί, μέχρι να σηκωθούν και πάλι τα εναέρια μέσα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για άμεση βελτίωση της κατάστασης.

Η εικόνα είναι αποκαλυπτική: ένα ολόκληρο τόξο φωτιάς, ένα «στεφάνι» που έχει περικυκλώσει την περιοχή, με τις φλόγες να πλησιάζουν οικισμούς. Το μέτωπο είναι πολλαπλό και εκτεταμένο, η μάχη διαρκής και εξαντλητική.

Οι πιλότοι και τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών έδωσαν έναν πραγματικό αγώνα, στον αέρα και στα όρια της ανθρώπινης αντοχής, παλεύοντας με τον χρόνο και τις φλόγες.



Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα στοιχεία που συνέλεξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) εξετάζεται ως πιθανή αιτία η φωτιά να έχει προκληθεί από βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτροδότησης.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν την πυρκαγιά με το κυρίως πρόβλημα αυτή τη στιγμή, να εντοπίζεται βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά. Επιπλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, αντιμετωπίζουν πολλές εστίες σε Μαλιαστέκα, Δημολάκι και Χάρβαλο. Επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, αλλά και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν και επιχειρούσαν περιοδικά μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δυο για το συντονισμό της κατάσβεσης.

Ένας ηλικιωμένος νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα



Νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα ένας άνθρωπος στη φωτιά που μαίνεται στην Κερατέα, σε πλινθόκτιστο κτίσμα την περιοχή Τογάνι, όπου διέμενε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για κάτοικο που δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί. Τον αναζήτησαν οι δικοί του και εν τέλει εντοπίστηκε η σορός του.

Η φωτιά ξέσπασε κατά τις 14.00 στην περιοχή Μανούτσο, σε χαμηλή βλάστηση, και στη συνέχεια εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Πλέον επιχειρούν για την κατάσβεσή της 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα, εθελοντές και εθελοντικά οχήματα, ενώ για τον συντονισμό τους έχει διατεθεί το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Η φωτιά κινήθηκε νότια από το Μανούτσο προς τη Δροσιά και μπήκε σε περιοχή με πεύκα, ενώ οι άνεμοι την έσπρωχναν προς την Ανάβυσσο. Απανωτά μηνύματα έχουν αποσταλεί από το 112. Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, στην Κερατέα, όπου μέχρι στιγμής έχουν επέμβει για την απομάκρυνση 10 πολιτών, οι οποίοι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, συνολικά στην περιοχή βρίσκονται 79 αστυνομικοί με 39 οχήματα, με αποστολή να απομακρύνουν πολίτες, προκειμένου να μην διατρέξει κίνδυνο η ζωή τους, ενώ συνεχώς μεταβαίνουν ενισχύσεις από την Ομάδας ΔΙΑΣ για να προσφέρουν βοήθεια όπου χρειαστεί. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρούσε η Τροχαία.

Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της Παλαιάς Φώκαιας

Η εκκένωση της περιοχής Παλαιάς Φώκαια ζητείται μέσω μηνύματος από το 112, λόγω πυρκαγιάς.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιά Φώκαια της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς Λαγονήσι» αναφέρεται στο μήνυμα.

Εκκενώνεται προληπτικά το Γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια, με τουλάχιστον 35 με 40 άτομα εκ των οποίων 7 κατάκοιτοι μεταφέρονται αυτή την ώρα προς ασφαλή τοποθεσία.



Στο σημείο βρίσκονται 6 ασθενοφόρα, αλλά και 1 λεωφορείο προκειμένου να βοηθήσουν στη μετακίνηση των ηλικιωμένων.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μίλησε στο ΕΡΤΝews για την εξέλιξη την πυρκαγιάς, τονίζοντας πως το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πάνω από 7 χιλιόμετρα, καθιστώντας την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως η φωτιά ξεκίνησε από το Δημολάκι, κατέβηκε από το βουνό, πήγε στον οικισμό Μαλιαστέκα και Αγίασμα και τώρα είναι στη Συντερίνα.

Μήνυμα 112 για εκκένωση σε τέσσερις ακόμη περιοχές



Μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Λεγρενά, Χάρακα, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι. Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να απομακρυνθούν προς το Σούνιο, μέσω της παραλιακής οδού.

Πυροσβεστική για πυρκαγιές:Ένας νεκρός, 15 απεγκλωβισμοί από την ΕΛΑΣ και 5 από την Πυροσβεστική



Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος σε πλινθόκτιστη κατασκευή στο Τογάνι Κερατέας, κοντά στην περιοχή όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, που είναι σε εξέλιξη από τις μεσημεριανές ώρες, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης. «Πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, όπως είπε κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη πέντε απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες.

Στην πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε τις μεσημεριανές ώρες στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας, δίνουν μάχη 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, 44 οχήματα, πλήθος εθελοντών και πλήθος εθελοντικών οχημάτων με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Αττικής και οι επίγειες δυνάμεις συντονίζονται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους. Επιπλέον, όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, στην περιοχή της Κερατέας οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 7 μποφόρ και παραμένουν ισχυροί μέχρι αυτή τη στιγμή.

Παράλληλα, τόνισε ότι χρειάστηκε να εκδοθούν 8 μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από οικισμούς της περιοχής προς ασφαλή κατεύθυνση.

Μάλιστα πριν λίγο εστάλη νέο μήνυμα μέσω του 112 προκειμένου οι κάτοικοι των περιοχών Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι να απομακρυνθούν απ’ αυτές και να κατευθυνθούν μέσω Παραλιακής Οδού Σουνίου προς Σούνιο. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής οδού Σουνίου προς Σούνιο».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Βαθρακογιάννης δυνάμεις του ΕΚΑΒ με μία μηχανή, 5 ασθενοφόρα και μια κινητή ιατρική μονάδα, έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ προσέθεσε ότι «η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και υποδομές θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς», επισήμανε ο κ. Βαθρακογιάννης.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες πυρκαγιές ο κ. Βαθρακογιάννης σημείωσε ότι η κατάσταση στα περισσότερα πεδία των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή είναι βελτιωμένη. «Στην Αργολίδα η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Στην Αχαΐα, στην Κεφαλονιά και στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας οι πυρκαγιές είναι σε ύφεση. Στα Μέγαρα Αττικής η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη», υπογράμμισε, ενώ συμπλήρωσε ότι μόνο το τελευταίο 48ωρο έχουν εκδηλωθεί 114 νέες πυρκαγιές.

«Η αυριανή ημέρα αναμένεται δυσκολότερη, με κόκκινο συναγερμό και ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα, ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Για ακόμη μία φορά απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή θερμών εργασιών. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς για την ασφάλεια όλων, θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών», κατέληξε.

Οι τελευταίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχαία στην Καρατέα και τον Σαρωνικό λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπές κυκλοφορίας και άλλες παρεμβάσεις μέχρι πριν το Σούνιο πραγματοποιεί η τροχαία, λόγω της έκτασης που έχει λάβει το μέτωπο της πυρκαγιάς, που ξεκίνησε από το Μανούτσο Κερατέας αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την τροχαία, η τελευταία εικόνα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι οι εξής διακοπές κυκλοφορίας:

1) Στην επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου.

2) Στην Λεωφόρο Λαυρίου, από το ύψος της της οδού Βρυούλων έως την Λεωφόρο Καραμανλή στην περιοχή της Αναβύσσου.

3) Στην Λεωφόρο Πλάκας στον οικισμό Τογάνι.

4) Στη Λεωφόρο Αναβύσσου, από το ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή Αναβύσσου, στον οικισμό της Φέριζας τα οχήματα κινούνται μόνο προς Λαγονήσι.

5) Στη Λεωφόρο Λαυρίου- Καμάριζας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Συντερίνα.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Φώκαια και στους οικισμούς Α.Τ.Ε., Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Θυμάρι, Τριανταφυλλιά, Λεγρενά, Χάρακας, Φέριζα.

Για όσους πολίτες ενδιαφέρονται για συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση της κυκλοφορίας και των δρόμων στην περιοχή, εδώ και λίγη ώρα αναρτώνται όλες οι αλλαγές σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Προσωρινή διαμονή πληγέντων από την σημερινή πυρκαγιά στην περιοχή των δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου 2025 στην περιοχή των δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=602a6fa7-4510-4323-97c5-681644d29d69

Δήμος Λαυρεωτικής: Πού μπορούν να φιλοξενηθούν τα αδέσποτα ζώα της περιοχής



Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει τους πολίτες ότι έχει δημιουργηθεί χώρος φιλοξενίας για τα αδέσποτα ζώα στο προαύλιο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας.

Δείτε αναλυτικά την ανάρτησή του: