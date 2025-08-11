Η προγραμματισμένη για τις 9 σύσκεψη στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, ολοκληρώθηκε σε περίπου μιάμιση ώρα και καθορίστηκαν η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων από την πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα από τις 18 ως τις 27 Αυγούστου οι πολίτες πρέπει να καταθέσουν το έντυπο της καταγραφής, το έντυπο Ε1 και το Ε9 προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της αποκατάστασης. Θα λάβουν ποσό 600 ευρώ για τα πρώτα έξοδα.

Για σπίτια που σημάνθηκαν με πράσινο η αποζημίωση ορίστηκε στα 2.000 ευρώ για πρώτη κατοικία

στα 4.000 ευρώ για σπίτια με κίτρινη σήμανση

στα 6.000 ευρώ για κόκκινη σήμανση

σε περίπτωση που πρόκειται για παραθεριστική κατοικία τα χρήματα μειώνονται στο μισό

τα χρήματα μειώνονται στο μισό Από 300 – 500 ευρώ το μήνα ορίστηκε η κρατική αρωγή με αναδρομική ισχύ για ενοικίαση σπιτιού

Η διαδικασία θα τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος, θα διατεθεί από ένας υπάλληλος σε κάθε δημοτική αρχή. Σε δεύτερο χρόνο ξεκινούν αντιδιαβρωτικά έργα.

Η διαδικασία είναι ταχύτερη και ευέλικτη είπε ο Κώστας Κατσαφάδος, ενώ ο ΓΓ της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) ζήτησε την καλύτερη δυνατή συενργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, τόνισε από την πλευρά του ότι τα καθαρισμένα οικόπεδα βοήθησαν το έργο της κατάσβεσης και ζήτησε να απομακρυνθεί κάθε πιθανή εστία ανα΄φλεξης.

Τέλος, ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστος, τόνισε ότι θα υποβληθεί άμεσα μήνυση στον ΔΕΔΔΗΕ.