Με αισιοδοξία συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης των 7 χωρικών που εγκλωβίστηκαν σε σπηλιά σε της επαρχίας Σαϊσομπούν στο Λάος, προσπαθώντας να βρουν χρυσό. Πέντε από τους επτά εγκλωβισμένους είναι ζωντανοί, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (27.05.2026) ντόπιοι και Ταϊλανδοί διασώστες, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις προσπάθειες για να εντοπίσουν τους άλλους δύο.

«Φτάσαμε στον στόχο μας στις 16:30. Βρήκαμε πέντε ανθρώπους και αναζητούμε τους άλλους δύο», δήλωσε επίσης από την πλευρά του ο Ταϊλανδός διασώστης Κενγκάς Μπανγκαουόνγκ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Αυτοί δεν είχαν δώσει σημεία ζωής μέχρι στιγμής, αλλά εξειδικευμένος δύτης δήλωσε το πρωί ότι εξακολουθούσε να έχει «μεγάλες ελπίδες» πως θα τους βρουν ζωντανούς.

«Μπήκαν στο ορυχείο με εφόδια που θα τους επέτρεπαν να επιβιώσουν αρκετές ημέρες κάτω από τη γη», εξήγησε ο Μίκο Παάσι.

Δύο Ταϊλανδοί δύτες και ένας Φινλανδός εμπειρογνώμονας, οι οποίοι είχαν βοηθήσει στη διάσωση μίας ποδοσφαιρικής ομάδας από το σπήλαιο της Ταϊλάνδης το 2018, εντάχθηκαν τη Δευτέρα 26/5 στην επιχείρηση διάσωσης.

Five villagers stuck in a flooded cave in central Laos for more than a week were found alive, rescuers said Wednesday, but two others are missing.



The villagers entered the cave on May 19, but heavy rain triggered flash flooding that blocked the exit and trapped seven people.

Υπενθυμίζουμε ότι τα αγόρια και ο προπονητής τους κατάφεραν να βγουν από το σπήλαιο ύστερα από 18 μέρες, χάρη σε μια αποστολή κατά την οποία όλος ο κόσμος κρατούσε την ανάσα του, με σχεδόν 10.000 ντόπιους και ξένους εθελοντές να εργάζονται μέρα και νύχτα.

Ορισμένα τμήματα της σήραγγας έχουν πλάτος μόλις 60 εκατοστά, γεγονός που σημαίνει ότι τα σωστικά συνεργεία θα χρειαστεί να συρθούν για να πλησιάσουν την παγιδευμένη ομάδα, όπως ανάρτησε το κέντρο διοίκησης στο Facebook. Φωτογραφίες έδειξαν καλώδια που έχουν τοποθετηθεί ανάμεσα στα βράχια, προκειμένου να καθοδηγήσουν τους διασώστες στα βαθύτερα σημεία του σπηλαίου.

Η αποστολή στο Λάος διεξάγεται σε ένα «εξαιρετικά απομακρυσμένο και εχθρικό περιβάλλον», διευκρίνισε επίσης ο Μίκο Παάσι, μιλώντας για ένα «εγκαταλελειμμένο χρυσωρυχείο».