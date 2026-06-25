Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά ολοκληρώνει οριστικά την παρουσία της στο πρόγραμμα του MEGA την Παρασκευή 26 Ιουλίου.

Η παρουσιάστρια διαχειρίζεται την εξέλιξη αυτή με ψυχραιμία, έχοντας προηγουμένως συναντηθεί με στελέχη του σταθμού για το μέλλον της συνεργασίας τους.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος επιβεβαίωσε την είδηση της διακοπής της εκπομπής, αναφέροντας πως οι συντελεστές έλαβαν τη σχετική ενημέρωση από την ίδια τη Φαίη Σκορδά.

Παρά την ανακοίνωση του τερματισμού της εκπομπής, η Φαίη Σκορδά κατέγραψε πρωτιά στα ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό και στο σύνολο του κοινού.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με χαμόγελο αλλά και με μια μικρή αμηχανία καλημέρισε η Φαίη Σκορδά τους τηλεθεατές το πρωί της Πέμπτης καθώς το Buongiorno ρίχνει οριστική αυλαία αυτή την Παρασκευή 26 Ιουλίου, μία εβδομάδα πριν από τις υπόλοιπες εκπομπές του ανταγωνισμού.

Το απόγευμα της Τετάρτης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής της με τον Γιάννη Βρέντζο και τον Κώστα Σούσουλα, η Φαίη Σκορδά συναντήθηκε με τον Γιώργο Λιάγκα για την αποφοίτηση από το Γυμνάσιο του μεγαλύτερου γιου τους, Γιάννη, ενώ αυτό το Σαββατοκύριακο αναμένεται να δώσει το παρών στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου στην Πάρο.

Advertisement

Advertisement

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως η Φαίη, αν και εμφανώς στεναχωρημένη, διατηρεί την ψυχραιμία της καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη συνθήκη στη δουλειά της απλά τις προηγούμενες φορές ήταν σε πιο πλεονεκτική θέση, με προτάσεις από άλλους σταθμούς που περίμεναν απάντηση.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη του Buongiorno, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που οι φήμες τον θέλουν να επιστρέφει ραδιοφωνικά στον «Ρυθμό» του Ομίλου ΑΝΤ1 από την επόμενη σεζόν, σχολίασε τη δυσάρεστη τηλεοπτική εξέλιξη στον αέρα του My Radio που ανήκει στον ίδιο όμιλο με το MEGA:

«Όσοι με ξέρετε, δόξα τω Θεώ 19 χρόνια τώρα, ξέρετε πώς κινούμαι. Προφανώς έχω να πω πάρα πολλά και προφανώς θα μου ξεφύγουν κάποια. Παρ’ όλα αυτά, είναι από τις φορές που εγώ δεν μπορώ να πω πλήρως αυτά που έχω στο μυαλό μου, διότι σέβομαι τη σύμβαση που έχω υπογράψει και το χέρι που με πληρώνει. Δεν δαγκώνουμε το χέρι που μας πληρώνει. Εχθές όντως μας ανακοινώθηκε μέσω της παρουσιάστριάς μας ότι το Buongiorno κόβεται. Προς το παρόν, δεν μπορώ να σας πω κάτι».

Η Φαίη Σκορδά και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Φαίη Σκορδά: Πρωτιά στο δυναμικό κοινό πριν από το φινάλε

Την ημέρα που η Φαίη Σκορδά ενημερώθηκε ότι δεν συνεχίζει στο MEGA, η εκπομπή της έκοψε πρώτη το νήμα στο δυναμικό κοινό με 12%, αφήνοντας πίσω τον Γιώργο Λιάγκα με 9,8% και την Κατερίνα Καινούργιου με 8,7%.

Η Φαίη Σκορδά πήρε την πρωτιά και στο σύνολο κοινού με 13,6%, περνώντας μπροστά και από τους, σχεδόν πάντα αήττητους «Αταίριαστους».