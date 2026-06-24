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Τέλος παίρνει η αγωνία της Φαίης Σκορδά και των συνεργατών της αφού το καθοριστικό ραντεβού της με τη διοίκηση του MEGA προγραμματίστηκε για το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η 46χρονη παρουσιάστρια αναμένεται να βρεθεί μπροστά σε μία σημαντική μείωση στον προϋπολογισμό της εκπομπής που δεν έφερε φέτος τα προσδοκώμενα νούμερα τηλεθέασης στον σταθμό, σε αντίθεση με την «Κοινωνία Ώρα Mega» που είχε φέτος αυξημένη απήχηση σε όλες τις κατηγορίες κοινού.

Η Φαίη Σκορδά έχει μόνιμες εμπορικές συνεργασίες στο Instagram της.

Αρκετοί μάλιστα σχολίασαν ότι η εκπομπή σημείωσε απώλειες στο δυναμικό γυναικείο κοινό, την κατηγορία που ενδιαφέρει περισσότερο τους διαφημιστές. Η Φαίη Σκορδά, εκτός από τις αποδοχές της, που ήταν σαφώς μειωμένες σε σχέση με τα χρήματα που είχε πάρει για δύο σεζόν στον ΣΚΑΪ, θα αναγκαστεί να αποχωριστεί και κάποια μέλη της ομάδας της μπροστά και πίσω από τις κάμερες- επισφαλές φαίνεται να είναι, σύμφωνα με διαρροές, το μέλλον του Ανδρέα Μικρούτσικου, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται φυσικά επίσημα.

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Σε πρόσφατη εμφάνισή της με τον Χάρη Σιανίδη.

Φαίη Σκορδά: Μονοετής ανανέωση;

Άλλες φήμες που κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά γραφεία αναφέρουν ότι το MEGA επιθυμεί να προχωρήσει σε μονοετή ανανέωση ώστε οι δυο πλευρές να καθίσουν ξανά από την αρχή στο τραπέζι των συζητήσεων στο τέλος της επόμενης σεζόν. Άνθρωποι του χώρου πάντως είχαν επισημάνει ότι η μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη των φετινών διαπραγματεύσεων δεν ήταν καλό σημάδι, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η Φαίη Σκορδά είχε βάλει αυστηρό όρο στο συμβόλαιό της να γνωρίζει τις προθέσεις του σταθμού το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου.